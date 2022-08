Barça y City golean a la ELA: Koundé debuta, Bernardo es titular y Aubameyang y Depay se reivindican

El Barcelona y el Manchester City ganaron el partido a la ELA. Con un ambientazo en el Camp Nou, con 91.062 espectadores, culés y citizens empataron en el marcador (3-3), pero sobre todo ambos clubes fueron capaces de lanzar un mensaje a todo el mundo de la importancia de luchar contra la enfermedad que sufre el ex jugador del Barça, Juan Carlos Unzué.

Más allá de ser un partido amistoso y la poca trascendencia del resultado, el encuentro dejó varios detalles importantes. Los primeros de ellos estaban en las alineaciones de ambos equipos. En el Barça llamaba la atención la titularidad de Koundé, que aún no ha podido debutar en partido oficial debido a que la entidad no ha podido inscribir al no poder hacer hueco en el fair play financiero. Por parte del City, las miradas estaban puestas en un Bernardo Silva que jugó contra el que puede ser su equipo antes de que cierre el mercado de fichajes.

Los goles del Barcelona llegaron por parte de tres de los jugadores señalados a salir del club antes del 1 de septiembre. El primero de ellos lo anotó Aubameyang, cuyo traspaso al Chelsea parece muy avanzado después de que el conjunto londinense haya subido su oferta en las últimas horas. Su actitud gestual a la hora de salir del césped puede hacer pensar que ha sido su último tanto con la camiseta azulgrana. También pudo ser el último de Memphis Depay, que anotó el tercero de los de un Xavi Hernández, que se enfrentaba en el duelo de banquillos a su ‘maestro’ Pep Guardiola. El otro de los goles fue obra de un Frenkie de Jong, cuya salida del Camp Nou parece la más complicada de todas dada su negativa a salir.

Los aficionados que acudieron al Camp Nou también tuvieron la oportunidad de ver a Erling Haaland, al que Guardiola dio entrada en la recta final del partido. El noruego, que se llevó la ovación de un estadio que sueña con verle algún día vestido de azulgrana, fue objeto de un penalti en el descuento que fue transformado por Mahrez. La mala noticia del choque la protagonizó el jugador del City Mbete, que tras sufrir un choque de cabezas con Christensen tuvo que ser retirado del césped en camilla después de ser atendido durante muchos minutos sobre el césped.