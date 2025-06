Una bandera franquista se cuela en el España-Portugal y la respuesta de Juan Carlos Rivero se hace viral

La bandera utilizada en la época franquista apareció en la retransmisión del España-Portugal de la final de la Liga de Naciones. Durante la tanda de penaltis, después de que Mikel Merino tirase el primer penalti de la Selección, la realización enfocó a parte de la afición española que estaba en las gradas del Allianz Arena de Múnich. Justo enfocaron a un aficionado que estaba mostrando la bandera con el símbolo del Águila de San Juan que fue empleada durante la dictadura de Franco, pero cuyo origen se remonta a los Reyes Católicos.

La bandera exhibida en la retransmisión representó oficialmente a nuestro país hasta 1977, cuando se sustituyó por otra similar hasta que en 1981 entró en vigor la actual. Un aficionado que se encontraba en las gradas del estadio del Bayern de Múnich la portaba durante la final de la Nations League y se la mostró a la cámara durante la celebración del primer gol de los de Luis de la Fuente en la tanda de penaltis.

El hecho no pasó inadvertido ni siquiera en la retransmisión de TVE, donde Juan Carlos Rivero se sorprendió de verla y no dudó en exclamar «¡esa bandera ya no vale!», apostillando finalmente con una coletilla política afirmando «felizmente».

Juan Carlos Rivero: «Esa bandera ya no vale». El que no vale ni ha valido nunca eres tú inútil, que eres un inútil. pic.twitter.com/xgJkBP2Iry — Alberto Caliu🇪🇦 (@AlbertoCaliu) June 8, 2025

Fue la única vez que se mostró. Independientemente de que los realizadores del partido se dieran cuenta o no de la bandera de la que se trataba, en la celebración de los siguientes goles de España se enfocó a otra parte de la grada en la que se encontraba la afición española.

Cabe destacar que, en la Liga de Naciones, al ser competición UEFA, la realización televisiva del partido no corresponde al ente público. Es el propio organismo continental, organizador de la competición, quien realiza el partido y emite una misma señal para todo el mundo. Es decir, la imagen de la bandera con el Águila de San Juan se vio tanto en España, como en Portugal o desde cualquier otro territorio en el que se estuviera viendo el partido.