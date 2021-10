El Mundial está en juego en Misano y Pecco Bagnaia ha asestado el primer golpe. El piloto de Ducati quiere aplazar el alirón de Fabio Quartararo y para ello saldrá desde la pole en el GP de Emilia-Romaña de MotoGP, después de pasar por la Q1. De momento ha ganado la primera batalla, él saldrá desde la primera posición mientras el francés partirá desde la decimotercera plaza. Al diablo le vale con quedar delante del italiano, mientras que si gana el de Ducati seguirá con opciones de pelear por el título

Problemas para el líder del Mundial. Fabio Quartararo puede ser campeón del mundo este domingo en el GP de Emilia-Romaña de MotoGP. Lo tenía todo de cara pero se ha complicado en la clasificación. El Diablo no se está encontrando cómodo este fin de semana. Su mejor resultado en los primeros tres libres fue la decimoquinta posición en el FP3 que le obligaba a pasar por la Q1.

El piloto francés estuvo rozando las dos primeras posiciones que daban acceso a la Q2 pero se quedó a las puertas. Lecuona le sacó de ahí y le arrebató la segunda plaza de la Q1, relegándole a la tercera posición. Por desgracia para Quartararo la cosa no acababa ahí. En un principio parecía que salía decimoquinto puesto que unos minutos después le anulaban esa vuelta al no haber cortado con bandera amarilla y perdía dos posiciones, aunque finalmente no tuvo consecuencias y saldrá decimotercero.

Junto a Bagnaia, en primera fila, estarán Jack Miller y Luca Marini, que consiguió el mejor resultado de su historia en clasificación para completar el triplete de Ducati. Por otro lado destaca Marc Márquez. El de Cervera protagonizó una salvada antológica nada más comenzar la Q2 pero justo al final de la misma se fue al suelo y saldrá séptimo en parrilla. Su compañero de equipo Pol Espargaró fue cuarto.

Para ser campeón, Quartararo necesita remontar. Aventaja en 52 puntos a Pecco a falta de tres carreras, por lo que para cantar el alirón deberá quedar delante de su rival. Todo lo que sea que el de Ducati cruce la bandera a cuadros en primera posición evitaría que conquistara su primer campeonato en Misano. Bagnaia debe recortar tres puntos al francés si quiere evitarlo.