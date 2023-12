La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a destacar que la celebración de un Gran Premio de Fórmula 1 en la capital española sería «una oportunidad única». En este sentido, ha aclarado que las negociaciones de Madrid son independientes de las que está manteniendo Barcelona para seguir acogiendo la competición automovilística más importante del mundo y se ha mostrado favorable a que ambas carreras logren convivir en el calendario.

«Es una oportunidad única para promover Madrid también como un lugar de negocios y, sobre todo, para mejorar nuestra imagen como capital internacional del deporte», señaló este jueves Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Por otra parte, la presidenta recalcó que escoger como sede a Ifema «afectaría muchísimo menos a la conectividad, a los transportes diarios del resto de la región y de la capital y, desde luego, demostraría lo bien que está conectada». «No hay una región en el mundo que pueda ofrecer semejante cantidad de oferta hotelera, cultural y que tenga tanta flexibilidad para organizar eventos de esta magnitud», añadió.

Además, Díaz Ayuso afeó a la oposición que desde ek Gobierno regional estén trabajando «solos» en ello sin su apoyo. «Nosotros no sabemos si seguirá o no el Gran Premio en Cataluña. A mí, desde luego, me gustaría porque creo que Cataluña y Madrid debemos seguir trabajando juntas y así lo decimos siempre», concluyó al respecto.

Gran Premio de Madrid

El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 tendrá a Ifema como base de operaciones de una prueba que promete diversas sorpresas como una zona indoor donde se reunirá la mayor parte del público o una curva contraperaltada gigante

La carrera estará controlada por un grupo empresarial mexicano llamado OCESA. Este conglomerado fue el que consiguió el regreso del Gran Premio de México al calendario de la Fórmula 1 en 2015 tras décadas de ausencia y el que ahora ha logrado la reaparición de Madrid después de que el Jarama acogiese su última carrera en 1981.

El Gran Premio de México se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se convirtió en un éxito inmediato en su regreso al calendario en 2015 gracias a la creación de un sector llamado Foro Sol. Este lugar, ubicado dentro del circuito, permite reunir a 60.000 personas en un lugar de dimensiones muy reducidas creando un efecto túnel para los pilotos con el público encima de ellos.

En Madrid, se espera poder crear algo muy similar en los pabellones 12 y 14 de Ifema. Se habilitarán gradas para acoger a un público VIP que disfrutará de experiencia única en la Fórmula 1 al no existir un paso indoor con esta configuración en todo el calendario. Actualmente, la capacidad combinada de los pabellones para acoger en gradas es de 18.000 personas, según el propio dossier informativo de la Feria.

La recta indoor no superaría los 300 metros de longitud y, muy probablemente, se incluya una chicane para convertirlo en una de las zonas lentas del futuro circuito como sucede en Foro Sol para disfrute del público. El resto de pabellones de IFEMA serán usados a modo de boxes y hospitalitys para acoger todo el conglomerado que mueve la Fórmula 1.