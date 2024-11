Aviso importante de la Copa Davis sobre la reventa de entradas: intentar ver a Nadal te puede salir mal

La retirada de Rafael Nadal ha desatado la locura: todos quieren despedirse del tenista español en el torneo de la Copa Davis, el último de la estrella española. Se celebrará del 19 al 24 de noviembre en Málaga. Los seguidores de Nadal ya han demostrado en la reventa ilegal que están dispuestos a pagar lo que sea por ver al español en la Copa Davis. Su despedida ha disparado los precios en la reventa ilegal: hasta 72.000 euros se pide por entrada en la reventa ilegal.

Sin embargo, la Copa Davis ha advertido sobre comprar entradas de forma ilegal en redes sociales, ya que no garantiza que los pases sean oficiales. Es decir, se pueden pagar 72.000 euros por entradas que sean falsas. Por ello, han sido claros en su mensaje: «La organización de las finales no se hace responsable de la validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales. La reventa no autorizada de entradas es ilegal en España», han destacado en redes sociales.

El precio original de las entradas oscilaba entre 40 y 200 euros. En cambio, al acabarse, la reventa ilegal está sacando el máximo partido a la despedida de Rafael Nadal. Como se ha indicado con anterioridad, en un principio, en la reventa ilegal se ha pedido estos días entre 30.000 y 50.000 euros por cada entrada. Este lunes se han disparado los precios en la reventa a 72.000 euros.

En plataformas de reventa como Milanuncios, Wallapop o Viagogo, algunos vendedores ofrecen dos entradas por más de 145.000 euros, mientras que otras oscilan entre los 15.000 y los 60.000 euros.

Los únicos puntos oficiales de venta son la página web de la Copa Davis y la plataforma Entradas.com. Las entradas adquiridas en otras vías, especialmente si muestran signos de alteración o han sido revendidas, no cuentan con garantía de autenticidad.

Reventa de entradas en Málaga 🚨 La organización de las finales no se hace responsable de la validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales. La reventa no autorizada de entradas es ilegal en España. — Copa Davis (@CopaDavis) November 12, 2024

Como se pueden ver en los mensajes abajo, se puede leer cómo se están vendiendo las entradas de la Copa Davis para ver a Rafael Nadal. Son mensajes que están escritos de una forma orientada a evitar que las plataformas de venta de segunda mano no eliminen los anuncios.

Como se puede leer se oferta en otros la venta de pelotas y bolígrafos: «Vendo tres pelotas de tenis y regalo tres entradas para la semifinal 1 de la Copa Davis. El último partido y la gran despedida de Nadal podría ser aquí o en la final, pero la final tiene el riesgo de que no llegue España. Una pelota por 5.000 €, las 3 pelotas por 13.500 €. Sólo gente seria, entrega en mano».

En otro mensaje también, se destaca que «vendo 3 bolígrafo a 1000€ cada uno y de regalo tres entradas para la final de la Copa Davis en Málaga, en Grada alta, Sector B3. Entrega en mano».