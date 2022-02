Gerard Piqué y su empresa, Kosmos Global Holding, no tendrán que hacer frente al aviso de embargo que ha caído sobre el FC Andorra, debido a una deuda pendiente con la empresa Viatges Espanya SL, por el importe de 37.587,45 euros. La información, que aparece en el Boletín Oficial del Principado de Andorra, habla de un impago que es anterior a la compra del club por parte del conglomerado empresarial presidido por el futbolista del Barcelona, y que no deben abonar.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, Kosmos no tiene que hacer frente al embargo porque este es a la asociación deportiva del FC Andorra y no a la sociedad de Gerard Piqué ni al club en sí. Será la entidad en sí a través del presidente, Albert Farré, el que deberá saldar la deuda y no Kosmos como empresa el que solucione el problema con la agencia de viajes.

Kosmos se hizo con el FC Andorra en diciembre de 2018, asumiendo la deuda del club y con ella, muchos de los pagos pendientes dejados por los anteriores propietarios. El conglomerado empresarial conocía desde el primer momento la existencia del impago con Viatges Espanya SL, pero las especificaciones sobre los encargados de afrontar el pago hicieron que, tras investigar el caso, Kosmos declinara hacerse cargo de la deuda.

Según el medio local LaValira, que informó también del embargo, cabe un recurso al aviso de embargo ante el Tribunal que ha dictado la resolución. En todo caso, Piqué y su empresa no tienen demasiado que ver con el impago ni con la deuda contraída que ascendería a más de 200.000 euros y podrán continuar su labor al frente del equipo de la 1ª RFEF. La parte concreta sería correspondiente a desplazamientos del conjunto del Principado en autobús para sus partidos.