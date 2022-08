Pierre-Emeryck Aubameyang ha roto su silencio después del robo que sufrió en su domicilio el pasado domingo. El delantero del Barcelona calificó de «cobardes violentos» a los asaltantes que le rompieron la mandíbula y agradeció el apoyo que ha recibido desde que se produjo el suceso.

«Hola chicos, muchas gracias por todos los mensajes. El domingo por la noche, unos cobardes violentos entraron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y mis hijos, solo para robar unas cosas. Me lesionaron la mandíbula pero me recuperaré en poco tiempo, gracias a Dios que nadie más sufrió daños. El sentimiento de no estar seguro en tu propia casa es difícil de entender y describir, pero como familia vamos a superar y nos mostraremos más fuertes que nunca. Muchas gracias por el apoyo, es muy importante para nosotros», escribió Aubameyang en sus redes sociales después de que se conociese que los ladrones le habían roto la mandíbula y que tendrá que estar fuera de los terrenos de juego varias semanas.

Varios ladrones entraron a robar con armas en la casa del jugador del Barcelona en Castelldefels. Los cuatro asaltantes amenazaron y golpearon tanto a él como a su mujer para robarles las joyas de la caja fuerte antes de huir en un coche.