Pierre-Emerick Aubameyang fue presentado este jueves como nuevo jugador del FC Barcelona. El delantero gabonés, que fue anunciado unos días después del cierre de mercado, llegó como jugador libre tras rescindir su contrato con el Arsenal, de dónde salió tras varios actos de indisciplina. Firma hasta 2025, aunque en 2023 existe una cláusula con la que se puede resolver su vínculo con el Barça. Llevará el dorsal 25 y ya está inscrito ante LaLiga por lo que puede debutar este mismo fin de semana en Liga Santander.

Feliz

«Buenos días. Estoy muy feliz y agradezco a usted presidente por el fichaje y estoy con muchas ganas, ya lo he dicho, voy a dar todo y tengo que agradecer a todo el club. Es un honor para mí estar aquí y jugar con el Barça. Estoy muy feliz».

Rápido y goleador

«Hace años que la gente me dice que hago goles y soy un delantero rápido. Espero ayudar al equipo con mis goles, espero marcar muchos goles para el Barça».

Con la Champions en mente

«Pienso que el Barça es un gran club que tiene que ganar la Champions, por eso venir aquí es una oportunidad para ganarla. Haremos todo para volver y para ir a ganarla».

Preparado para rendir

«Estoy preparado para rendir ya. Hace mucho que no juego un partido pero en mi cabeza está muy claro y estoy listo para jugar y ayudar. Sé que vamos a volver al top poco a poco».

Compromiso

«Es lo que espero y sueño, seguir aquí y por eso trabajaré lo mejor posible».

Su posición, como ‘9’

«He hablado un poco con el míster y él me ve jugando de 9 y estoy listo para jugar de 9. Si un día me necesita en la banda no habrá problema porque estoy listo para jugar en estos puestos».

🗣 @Auba: «He hablado con Xavi y me ve jugando de 9, pero puedo jugar en la banda cuando me necesite» pic.twitter.com/IyH75QAcAW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2022

La situación de su «amigo» Dembélé

«Tengo que decir la verdad. Está entrenando muy bien y como amigo de Ousmane espero que él y el club encuentren una solución».

Preparado para su debut

«Me veo preparado y pienso que he tenido mucha suerte de jugar en la Premier, me ha ayudado muchísimo. Estoy preparado. Ya tengo ganas de empezar. En mi mente sé que estoy listo».

Soñaba con jugar en España

«Siempre he tenido un sueño de jugar en LaLiga y es una oportunidad para mí increíble. Desde pequeño fue un sueño y es la oportunidad de mi vida. Todos saben que el Barça es uno de los mejores clubes en el mundo. Estoy aquí muy feliz».

¿Una marca de goles?

«No sé si tengo una cifra pero espero marcar muchos goles. Muchos estaría bien».

«Estoy como en un sueño»

«Todo muy bien, cuando llegué me sentí muy bien. La gente me recibió bien y estoy muy feliz. Estoy como en un sueño y no quiero despertarme».

El último día de mercado

«Fue un día muy largo, una locura. Firmamos a dos minutos del final. Fue muy largo, estuve con mi papá en su casa esperando que todo fuese bien. Al final me llamaron por la tarde para ir a hacer la revisión médica y fui muy feliz. Un poco de estrés al final pero todo bien».

Su situación en el Arsenal

«Fueron meses complicados pero pienso que así es el fútbol a veces. De mi parte nunca he querido hacer algo mal y ahora pienso que eso es el pasado y quiero pensar en el presente y ahora mismo esa es mi respuesta».

Su relación con Arteta

«Pienso que el problema fue solo con él y tomó la decisión. No puedo decir mucho, no estaba contento y ya está. Pasó así. No estaba muy contento, yo me quedé muy tranquilo y ya está».

Le prometió a su abuelo que jugaría en el Madrid

«Es un tema de familia, que es de Ávila, y mi abuelo fue un gran fan del Atlético, por eso siempre decía que voy a jugar en otro club. Pero como siempre he dicho, para mí es importante mi familia y ellos están muy felices que esté aquí para jugar en LaLiga. Cuando eres pequeño tu familia te dice cosas y por eso sigues, pero era un tema con mi abuelo y donde esté ahora estará feliz de verme de azulgrana».

Su familia, contenta con su fichaje por el Barça

«Todos los mensajes que he recibido son buenos. Todos están felices por que esté aquí. Es un honor para mí estar aquí y voy a dar todo para este club».

Más de Dembélé

«Respecto a Ousmane, como jugador es fantástico y lo que he dicho antes, espero que encuentren una solución, no puedo decidir yo».

¿Posición favorita?

«Pienso que para cada jugador que viene aquí tiene que adaptarse porque el Barça juega un fútbol increíble. Tengo que adaptarme pero estoy listo para hacerlo. He visto muchos partidos y el equipo tiene mucha calidad».

Oportunidad

«Estoy muy feliz de estar aquí, es un honor para mí de jugar en la Liga, es una gran oportunidad y voy a dar todo».