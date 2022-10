El Atlético se vuelca con Koke

«Un sueño que comenzó en Vallecas, siguió en la Academia del Atléti y al que le quedan muchos años todavía para seguir haciendo historia». El Atlético ha preparado hoy un acto muy especial en el auditorio del Civitas Metropolitano para celebrar los 555 partidos oficiales de su capitán Koke Resurección, que se convirtió en Sevilla en el jugador con más presencias de la historia del club. Koke ha estado arropado por su familia, sus compañeros y un grupo selecto de ex-futbolistas del Atlético entre lo que, como no, no podía faltar Adelardo Rodríguez, al que el centrocampista vallecano le ha arrebatado el récord que estableció en 1975.

Un sueño que comenzó en Vallecas…

Siguió en la Academia del Atlético…

Y al que le quedan muchos años todavía para seguir hacer historia.

«Sólo me has hecho pasar una mala semana en estos 24 años que hemos pasado juntos, cuando vino a buscarte el Real Madrid. Gracias, porque si no hubieras querido seguir en el club no estaríamos viviendo todo esto», le dijo a Koke Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, antes de imponerle la máxima distinción del club, la insignia de oro y brillantes, en un acto en el que también participó el presidente Enrique Cerezo.

El Atlético no dejó pasar la oportunidad de homenajear también al jugador al que Koke arrebató su récord, Adelardo, que pasó 17 temporadas en el club y que es todavía el rojiblanco con más títulos, diez. El extremeño recibió una placa con su nombre de manos de Gil Marín y Cerezo.

Al comienzo del acto también hemos rendido un merecido homenaje a nuestra leyenda Adelardo Rodríguez
2º jugador con más partidos en la historia del club (553)
17 temporadas como rojiblanco
Futbolista con más títulos como atlético (10)

📚 17 temporadas como rojiblanco

🏆 Futbolista con más títulos como atlético (10) pic.twitter.com/cKWI0y1Fct — Atlético de Madrid (@Atleti) October 6, 2022

Luego fue el turno de los compañeros de vestuario de Koke, que le entregaron un cuadro en representación de la primera plantilla. Todos estuvieron en el auditorio. Los actuales y algunos antiguos como Juanfran, Gabi, Forlán, Manolo, Fernando Torres, Vizcaíno, Abel, Solozábal, Villa o Antonio López, que no quisieron perderse el homenaje. «Lo que has conseguido es algo maravilloso, es el sueño de cualquier niño de la Academia del Atlético. Que sigas escribiendo esta historia que todavía no ha terminado», le dijo micrófono en mano el segundo capitán José María Giménez.

Nuestros capitanes Jan Oblak, José María Giménez y Stefan Savić regalaron a Koke un cuadro en representación de la primera plantilla

Y, por último, por supuesto habló Simeone, el entrenador con el que Koke ha disputado casi toda su carrera. Nada menos que 520 partidos de los 555 que lleva sumados tras el jugado el pasado martes en Brujas. Sentado en primera fila, junto a Oblak y a la esposa de Koke, el Cholo tomó el micro y se hizo el silencio: «me siento emocionado por este crecimiento que has tenido. Eres una persona con compromiso, responsabilidad y siempre busca lo mejor para el equipo y este es el camino a seguir».

520 partidos con Simeone como técnico
«Me siento emocionado por este crecimiento que has tenido. Eres una persona con compromiso, responsabilidad y siempre busca lo mejor para el equipo y este es el camino a seguir».

El acto acabó con una foto de familia y con la esposa y el hijo de Koke subidos también al escenario. Un rato de pura alegría y puro sentimiento atlético para cortar una semana que está siendo muy difícil tras la derrota del equipo en Champions. Ahora toca preparar el partido del sábado ante el Girona y, por supuesto, la vuelta ante el Brujas del próximo martes.