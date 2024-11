Atlético-Las Palmas: sometidos al juicio del Metropolitano

Vuelve el Atlético al Metropolitano y lo hace oculto bajo el manto de la sospecha tras sus dos nefastas actuaciones forasteras ante Betis y Vic. El equipo se somete hoy al juicio sumarísimo de su afición ante un rival que históricamente se le da bien, pero que llega en su mejor momento de la temporada, coincidiendo con el cambio de entrenador. Con Diego Martínez llevan dos victorias consecutivas, ante Valencia y Girona, y se presentan en Madrid con un Moleiro en estado de gracia y un Fábio Silva que está empezando a despertar la curiosidad de muchos equipos.

A Las Palmas el estadio del Atlético, sea el que sea, se le atraganta de manera evidente. Su saldo en 33 partidos es de 24 derrotas, siete empates y apenas dos victorias, la última en 1969. No puntúa desde 1986 y en lo que llevamos de Siglo XXI no sólo ha perdido siempre, sino que no ha sido capaz ni siquiera de marcar un gol. El año pasado, en su antecedente más reciente, fue goleado 5-0. Sin embargo, no parece que este mediodía vaya a resultarle tan fácil la tarea a los rojiblancos.

Simeone recupera a Lenglet y Barrios, que van directos al once inicial, y premia a su hijo Giuliano con la titularidad tras su buena actuación en la Copa. Siguen fuera del equipo Le Normand, Azpilicueta, Llorente y Lemar y Sorloth va a pagar con el banquillo su nefasto partido en Vic, del que por supuesto salió muy reforzado Julián Álvarez, que comandará el ataque rojiblanco en busca de convertirse ya en solitario en máximo goleador del equipo en Liga.

El partido será especial para Antoine Griezmann, que subirá otro peldaño en su ascensión al Olimpo del Atlético de Madrid. El francés jugará su partido 405, por lo que superará a Fernando Torres, y se quedará en solitario en la posición número 12 del ranking. Su siguiente objetivo es Gabi, que está a 12 encuentros de distancia, y ya tiene muy a tiro el top ten, que cierra Arteche con 421.

Pita De Burgos Bengoetxea, al que el Atlético se encontró precisamente la pasada semana en el Benito Villamarín, sólo que al cargo del VAR porque le tocó sufrir a Gil Manzano. Esta vez a los mandos del monitor estará Iglesias Villanueva, que por supuesto no ofrece ni la menor garantía, pero con el estamento arbitral español se trata de salir del fuego para caer en las brasas, así que no queda otra que aguantarse y tirar.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Giuliano, Molina, Giménez, Galán, Lino, De Paul, Koke, Barrios, Griezmann y Julián Álvarez.

Las Palmas: Cilessen, Vito Rozada, Álex Suárex, McKenna, Muñoz, Essugo, Kirian, Campaña, Manu Fuster, Moleiro y Fabio Silva.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Metropolitano, 14.00 horas

Donación para Valencia

El Atlético ha habilitado dos puntos de recogida de materiales de primera necesidad para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Los aficionados que los deseen podrán depositarlos en los contenedores situados en las puertas 29 y 30, aunque también está disponible una pasarela on line para todos aquellos que no puedan desplazarse al estadio.

Este domingo, desde las 11:00 horas, la @AtletiFundacion te espera frente a las puertas 29 y 30 del estadio en la recogida de materiales de primera necesidad, que serán entregados a los afectados por las inundaciones.