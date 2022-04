Simeone no se guarda nada para el partido de mañana en Son Moix en el que el Atlético buscará su séptima victoria consecutiva en la Liga. A 20 jugadores ha desplazado a la isla el entrenador argentino, entre ellos el montenegrino Stefan Savic, pese a que sólo participó un rato en el entrenamiento de esta mañana, y sin hacer fútbol. Herrera y Giménez, lesionados, y Correa, sancionado, son las bajas del equipo rojiblanco, que recupera a Koke una vez cumplido ante el Alavés el castigo que le impuso el Comité de Competición por acumulación de amonestaciones.

Al menos por nombres está claro que el Atlético ha aparcado hasta el miércoles el partido de Champions ante el City. «Hemos tenido cuatro días de descanso, es suficiente», ha dicho hoy el entrenador en la sala de prensa dando a entender que jugarán los titulares. Sin embargo la gran duda es con qué intensidad se emplearán, y eso es algo que no se podrá saber hasta que comience el partido de mañana.

Lo que parece claro, eso sí, es que algún cambio habrá en el once titular, y dentro de esas posibilidades toma cuerpo la opción de que Luis Suárez juegue de salida. El uruguayo le marcó dos goles al Alavés y demostró una punta de rapidez que hacía meses que no se le veía. Dado que no intervino ni un solo minuto en Champions ante el City no es descartable que Simeone quiera verle desde el inicio para valorar las posibilidades que puede ofrecerle el miércoles.

Otro que descansará con casi toda seguridad será el centroafricano Kondogbia. Acabó con molestias el partido del Etihad y parece difícil que Simeone quiera arriesgarse. Dado que es segura la reaparición de Koke parece claro que apostará por un medio campo formado por De Paul, Lemar y el capitán rojiblanco, con opciones también para Llorente, aunque éste también podría ser reservado.

Así las cosas, dando por sentado que reservará a Savic y Kondogbia, un posible once podría ser el formado por Oblak, Vrsaljko, Felipe, Hermoso, Reinildo, Lodi, De Paul, Koke, Lemar, Joao y Luis Suárez. De ser así, se repetiría la delantera que jugó en El Sadar en el partido que inició la racha de seis victorias consecutivas con la que el Atlético llega mañana a Son Moix. En el banquillo quedarían Lecomte, Wass, Savic, Kondogbia, Carrasco, Llorente, Javi Serrano, Griezmann y Cunha. Sólo ha viajado un jugador del filial, el joven centrocampista Javi Serrano.