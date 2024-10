El Atlético mide hoy su crisis ante un rival de Regional

El Atlético mide esta tarde su crisis ante un rival de Regional que debería ser tan sólo un trámite para los de Simeone, por mucho que los antecedentes no demasiado lejanos ante Cultural Leonesa y Cornellà inviten a la prudencia. Sin embargo son cinco categorías de diferencia entre un equipo y otro, y todo lo que no sea salir hoy con una victoria clara del estadio Hipólit Planes de Vic, una localidad situada a apenas 70 kilómetros de Barcelona, no haría sino ahondar en una herida que no para de sangrar a borbotones.

La Copa del Rey es posiblemente uno de los títulos más realistas a los que puede aspirar el equipo esta temporada, y tras rozar en el curso anterior la final, el objetivo es tratar de volver a levantar un trofeo que no descansa en las vitrinas rojiblancas desde 2013, en el que fue el primer gran éxito del Cholo. 12 años han pasado desde entonces. Demasiado tiempo.

Para preparar el debut copero Simeone mantiene las bajas de Pablo Barrios, Marcos Llorente, César Azpilicueta, Robin Le Normand y Clement Lenglet y ha convocado a los entrenamientos a siete jugadores del filial, Kostis, Spina, Carlos Giménez, Javi Serrano, Alberto Moreno, Adrián Almeida y Javi Boñar. Ya se verá cuántos acaban jugando, pero el central Kostis y el centrocampista Javi Serrano parecen tener bastantes opciones, por lo visto ayer en el entrenamiento previo.

La gran novedad en la alineación titular, sin embargo, será la presencia del francés Lemar, que jugó unos minutos testimoniales el pasado domingo en Sevilla, pero que lleva ausente de las alineaciones desde que se rompió el tendón de Aquiles en Mestalla el 16 de septiembre de 2023, hace más de un año. El Atlético quiere ponerle en el escaparate con la intención de que salga en enero y hacer así hueco a algún refuerzo, pero será complicado porque tras una ausencia tan larga apenas tiene mercado.

Según el último ensayo de Simeone el once inicial en Vic será el formado por Musso, Nahuel, Witsel, Kostis, Galán, Giuliano, Javi Serrano, Gallagher, Riquelme, Lemar y Correa. Se caen Giménez, Koke, De Paul, Lino, Sorloth y Julián Álvarez con respecto a los habituales, pero es lo lógico.

Pita el partido el balear Guillermo Cuadra Fernández y hay que recordar que en las primeras eliminatorias de Copa no hay VAR, por lo que el criterio del árbitro se impondrá sí o sí sin posibilidad de enmienda.

Como es lógico el partido ha despertado una enorme expectación en Vic y en toda la comarca. Las entradas se agotaron ayer y por supuesto se espera que el estadio Hipòlit Planes, con una capacidad para 4.000 espectadores, se llene a reventar. Ojo porque el campo es de césped artificial, una superficie a la que no están acostumbrados los jugadores del Atlético pero que, por supuesto, no debe servir ni para la más mínima excusa.