El debut en la Copa del Atlético evoca fantasmas de ridículos históricos

El debut en la Copa del Atlético, que mañana se enfrenta al Vic catalán, evoca fantasmas de ridículos históricos en la era Simeone, y más en un momento especialmente delicado en el que el equipo atraviesa una grave crisis deportiva que le ha llevado a alejarse casi definitivamente de la pelea por el título de Liga. Recuerdos como las eliminaciones a manos de la Cultural Leonesa o del Cornellà son especialmente dolorosos y activan también todas las alarmas para preparar el debut en una competición que los rojiblancos no ganan desde 2.013. Han pasado ya once años y lo más cerca que han estado de repetir han sido unas cuentas semifinales.

Curiosamente Simeone llegó al Atlético en enero de 2012 como consecuencia de una humillante eliminación de Copa que sufrió el equipo en el Calderón a manos del Albacete, entonces en Segunda B. Aquello fue el final de la breve etapa de Gregorio Manzano y el inicio de la que ha sido la época más brillante de la historia rojiblanca, pero que en la competición del KO ha tenido muchos claroscuros, aunque también es cierto que en su primera aparición en la Copa el Cholo llevó al Atlético a ser campeón tras derrotar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con el histórico gol de Miranda en la prórroga.

Aquel éxito, sin embargo, no ha tenido luego continuidad. El Atlético cayó en las dos siguientes ediciones ante Real Madrid y Barcelona, lo que entra dentro de la lógica, pero el primer traspiés copero de la era Simeone lo recibió en 2016 cuando el Celta, contra todo pronóstico, se impuso 2-3 en el partido de vuelta y lo dejó fuera de las semifinales, a las que volvería al año siguiente ante el Barcelona para ser objeto de un verdadero atraco por parte de Gil Manzano.

A partir de ahí comenzaron cinco años horribles para los rojiblancos en la competición del KO. En 2018 fueron eliminados por el Sevilla, en 2019 por el Girona y en las dos siguientes ediciones tocaron fondo tras caer ante la Cultural Leonesa y el Cornellà. Otra derrota en octavos en 2022 ante la Real Sociedad incidió en la herida, que fue cauterizada con los cuartos de final de 2023 ante el Real Madrid y las semifinales del año pasado ante el Athletic, en lo que es hasta ahora la última decepción copera del equipo.

El Atlético empieza el camino mañana en Vic, un equipo de Liga Élite del fútbol catalán o, lo que es lo mismo, equivalente a la antigua Regional. Con cuatro categorías de diferencia, no parece que haya ninguna opción a la sorpresa en el estadio Hipòlit Planes ante un rival que recibirá a los de Simeone con el máximo entusiasmo, pero que no debería suponer mayor obstáculo para alcanzar la segunda ronda del torneo aunque, claro, con el Atlético nunca se sabe y la confianza en los jugadores no está precisamente en su mejor momento.

El Atlético en la Copa en la era Simeone