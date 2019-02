Alineación oficial del Atlético contra la Juventus: Oblak; Juanfran, Godín, Giménez, Filipe Luis; Saúl, Thomas, Rodrigo, Koke; Griezmann y Diego Costa

El Atlético de Madrid sale con todo ante la Juventus. Durante la semana Diego Pablo Simeone había probado un once con Morata en la punta de ataque, sin embargo ha sorprendido a todos con la alineación oficial del Atlético al apostar por Diego Costa de inicio. Su titularidad es la gran novedad, aunque también cabe destacar la presencia de Koke que estaba lesionado y regresa para este partido.

Así pues, el once del Atlético estará formado por Jan Oblak en portería. El muro esloveno se enfundará los guantes con la difícil tarea de frenar a Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. Para ello contará con una línea de cuatro por delante, donde destaca la presencia de Juanfran en el lateral derecho y Filipe Luis en el izquierdo, puesto que Lucas no se ha recuperado a tiempo y no ha sido convocado.

Godín y Giménez conformarán el centro de la defensa. La pareja de uruguayos se ha asentado como titular en los últimos encuentros y se han convertido en la pareja de gala del Atlético. En el centro del campo destaca la presencia de Koke, que regresa tras un mes lesionado. Será el primer partido que juegue después de la lesión, pero el Cholo tiene claro que lo quiere en el once y arriesgará. Junto a él, en la línea de cuatro, estarán Rodrigo, Thomas y Saúl. Correa y Lemar esperarán su turno en el banquillo, igual que Vitolo.

El centrocampista guineano vuelve tras haber cumplido su partido de sanción ante el Rayo por su expulsión en el derbi frente al Real Madrid. Arriba está la gran sorpresa de la noche, Diego Costa. El delantero hispanobrasileño regresó de la lesión en la última jornada de Liga ante el Rayo y, aunque todo apuntaba a que Morata sería el elegido, finalmente Simeone ha apostado por el 19 para acompañar a Antoine Griezmann. Mientras el ex de la Juventus esperará su turno en el banquillo y probablemente salga en el segundo tiempo como revulsivo.

Alineación oficial del Atlético contra la Juventus: Oblak; Juanfran, Godín, Giménez, Filipe Luis; Saúl, Thomas, Rodrigo, Koke; Griezmann y Diego Costa.