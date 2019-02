Massimiliano Allegri aseguró en sala de prensa que Khedira no ha entrado en la convocatoria y que Dybala jugará de inicio en el Wanda Metropolitano, además de reconocer que "tener a Cristiano es una ventaja"

Massimiliano Allegri compareció en la sala de prensa del Wanda Metropolitano para analizar la previa del partido de ida de octavos de final de la Champions League entre Atlético y Juventus. El técnico confirmó la presencia de Paulo Dybala en el once del miércoles y además se rindió a su estrella, Cristiano Ronaldo. Asegura que tener al portugués “es una ventaja”.

Partido

Mañana juega Dybala, ¿estáis todos contentos? Dicho esto, no es un partido como los demás, son unos octavos de final. Como en los últimos años. Parar la Juventus la Champions siempre es un objetivo con más o menos probabilidades de ganar. En los últimos cuatro años hemos jugado dos finales y mañana será importante como fue ante el Bayern, Tottenham… El Atlético tiene una gran defensa y hay que dar la enhorabuena a Simeone, que no es fácil seguir a este nivel durante tanto tiempo”.

¿Cómo está el equipo?

“Estamos creciendo y el crecimiento físico ya lo vimos contra el Parma, cuando tuvimos algunas dificultades en el primer tramo de la temporada. Estamos creciendo psicológicamente y hemos conseguido ganar. Estamos en la fase más importante de la temporada, nos jugamos unos octavos de final y parte de la Serie A”.

Plantilla del Atlético

“Debemos jugar un partido pensando en que nos enfrentamos a un equipo que es muy fuerte en defensa y que saca mucho rendimiento de las acciones a balón parado. Además han sacado muy buen rendimiento últimamente en Europa”.

Cristiano

“No es una obligación ganar por su presencia, hay que trabajar en el campo y debemos tener algo de suerte, es determinante también. Tener a Ronaldo es una ventaja, en los últimos once años en la Champions han estado Ronaldo y Messi, pero el equipo debe ser fuerte. En el fútbol no todo es Ronaldo, hay más posibilidades de ganar con él, pero no lo es todo”.

Simeone

“Creo que es el séptimo u octavo año y ha hecho un gran trabajo, el equipo juega siempre de la misma manera y siempre, también ante equipos pequeños, lo hace de la misma manera. Tiene un gran respeto por el adversario siempre”.

Morata

“No conozco el límite de Morata, lo tuve cuando estuvo en Turín y es un gran jugador. Es muy peligroso y ha demostrado un lado débil con su falta de continuidad, pero es un jugador muy importante”.

¿Firma el 1-1?

Depende de como se desarrolle el partido. Debemos intentar liderar el partido y hay que tener cuidado porque es un equipo peligroso que concede poco. No firmaría nada. Es importante marcar goles”.

Atlético

“Tiene unas características independientes de los nombres que jueguen. No cambian en el último partido, llevan siete años jugando igual y han mejorado tanto atrás como en ataque. Es necesario mantener la paciencia.

Dybala

“Si fuera por el gol del viernes es titular pero por el partido, ha tenido actuaciones mejores. Contra el Parma llegamos muchas veces delante del portero. Mañana nos puede ayudar mucho porque es necesaria la técnica en cada jugada”.

Khedira

“Desgraciadamente, que no esté significa que quedamos con tres o cuatro centrocampistas. Respecto a lo que tiene, el club lo anunciará”.

Renovación

“Tengo un contrato hasta 2010 con la Juventus, ahora el problema no es el futuro de Allegri. Estoy muy bien, tenemos que llegar hasta el final de la Champions y cerrar la Serie A”.