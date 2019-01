Simeone, sobre los cánticos contra Morata: “La opinión de la gente es respetable, pero yo busco futbolistas que sirvan al club”

Simeone analizó la victoria del Atlético ante el Getafe en sala de prensa

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Wanda Metropolitano, después de que el Atlético consiguiera la victoria ante el Getafe por 2-0. En la misma habló sobre el cántico que le han dedicado parte de la grada a Álvaro Morata y sobre el buen momento que atraviesan Rodrigo y Thomas. Además alabó la actuación del canterano Víctor Mollejo.

Pegada

“El fútbol es contundencia, los goles fueron en consecuencia de que Griezmann tuviera un tiro abierto, el gol de Saúl fue por una jugada de elaboración. Hicimos un buen partido, con una regularidad en creciente”.

El Atlético transmite mejores sensaciones

“Desde que comenzó enero el equipo está jugando bien, genera buen juego, se posiciona en campo rival gran parte del partido, no retrocede como en otras ocasiones. Hay lesiones, pero la semana que viene podemos contar con los chicos que ahora están fuera. Y todo con doce profesionales de campo, más los chicos que nos dan una mano. Me ilusiona pensar cuando estén todos bien, nos dará mucha fuerza, seguro.”.

Cánticos contra Morata

“La opinión de la gente siempre es respetable. Yo busco futbolistas que sirvan al club y al equipo”.

Lemar

“Lo veo muy participativo en el medio campo. Es un jugador desequilibrante. Está trabajando muy bien y hace un esfuerzo enorme en lo defensivo y va camino de lo que queremos”.

Mollejo

“Siempre nos alegra la participación de jugadores jóvenes. Ya lo dije en anteriores entrevistas: no me perdonaría no sacar chicos de la cantera y año tras año, con los Thomas, Lucas, la confirmación de Koke…, sacamos chicos. Con el equipo ya participó Borja, a lo mejor ese gol que marcó puede ser importante en el futuro. Mollejo, con su tranquilidad, se posiciona bien en la necesidad que tenemos. Es jóven, ojalá mantenga su equilibrio y pueda crecer en el futuro”.

Rodrigo y Thomas

“El momento de Rodrigo y Thomas crece. Me ilusionó mucha una recuperación de Rodrigo que recorre 40 metros y rechaza de cabeza. Thomas va a ser un jugador maravilloso, fantástico. Si hubiese venido del City o United estaríamos hablando de un jugador fantástico, pero como ha salido del club es solo bueno. Yo lo considero como si hubiese venido del City o del United”.