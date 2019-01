Simeone: “Las necesidades del club siempre están por encima de las nuestras”

Simeone analiza el partido ante el Sevilla en rueda de prensa. (EFE)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no puede garantizar que no haya salidas en este mercado de invierno, ya que "las necesidades del club" siempre estarán "por encima" de las del equipo, y ha advertido del peligro del Levante, que ya sorprendió en Copa del Rey al Barça y que cuenta con un entrenador que "ha dado con la tecla", además de indicar en cuanto a la situación de LaLiga Santander que no deben "pensar tanto y sí apretar".