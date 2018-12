Simeone: “Es normal que el Bayern quiera pagar la cláusula de Lucas”

Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid con el Espanyol. El entrenador rojiblanco no dudó en hablar sobre el interés del Bayern en Lucas Hernández.

Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid con el Espanyol. El entrenador rojiblanco no dudó en hablar sobre la intención que tiene el Bayern en pagar la cláusula de Lucas Hernández: “Está acá y no puedo salir de eso. No puedo hablar de supuestos. Se pueden llenar páginas, pero las cosas no han sucedido. En consecuencia de si suceden o no, tendremos una situación más completo. He hablado con el jugador, con el club y ellos saben lo que yo quiero que ocurra“, señaló.

“Es normal que el Bayern busque buenos jugadores. Es difícil suponer una cosa que no sucedió, es complicado imaginar cosas que no suceden. Soy optimista siempre, él sabe el afecto que le tenemos. Es normal que el Bayern quiera pagar su cláusula, después estará su decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para saber su decisión”, explicó.

Por otro lado, al ser cuestionado si la renovación de Giezmann ha podido afectar al vestuario comentó lo siguiente: “A partir de la información que salió de Lucas sacan las informaciones que creen necesarias y algunas buscan polemizar, es algo entendible. Nosotros pensamos en el partido de mañana contra el Espanyol, que es un equipo necesitado y mañana vuelve Gabi al Metropolitano, es un momento importante para él y para la gente. En cuanto a lo de Lucas, le dije al club lo que pienso y al jugador también y espero que mañana el estadio se lo demuestre al jugador con el ejemplo de Gabi”.