El Atlético empeora los números de 2021 en su adiós a 2022

El Atlético de Madrid despide 2022 en peor situación de la que se encontraba a su paso por la jornada 15 de la temporada pasada. Tiene menos puntos, menos goles a favor y su diferencia con el líder es mucho mayor. Además, ya está eliminado de competiciones europeas y a lo único que puede aspirar es a la Copa. Un triste panorama amortiguado por la pírrica victoria de ayer ante el Elche, el colista de la categoría.

Por ponerlo en perspectiva, en la jornada 15 de hace dos temporadas, en la que el Atlético se proclamó campeón de Liga, sumaba a estas alturas 36 puntos, nada menos que nueve más que en la actualidad, pero es que además sólo había encajado seis goles, por los 14 que lleva en contra en este curso o los 16 del anterior. Si el año pasado ya fue malo, éste ya es nefasto. El peor de la era Simeone, aunque en descargo del argentino hay que recordar que el equipo, a falta de que hoy juegue la Real Sociedad ante Osasuna, no ha bajado del tercer puesto, exactamente igual que el año pasado.

El problema de los números rojiblancos es que, cuando profundizas un poco más, enseguida se hace de noche. El año pasado, tras la jornada 15, la diferencia con el líder, el Real Madrid, era de siete puntos. Una distancia considerable, pero no insalvable. En el curso actual, tras el triunfo blanco en Valladolid, son doce los puntos que les separan. Matemáticamente la Liga no está perdida, pero en el vestuario todo saben que no tienen ni la menor opción.

Más triste es aún el panorama cuando se sale de la órbita del Campeonato doméstico. El Atlético 21-22 estaba vivo a estas alturas en Liga, Copa, Champions y Supercopa de España. Hubiera podido ganar hasta cuatro títulos, aunque uno tras otro todos se fueron esfumando más pronto que tarde. En cambio, en la situación actual a lo único que puede aspirar es a la Copa del Rey, y no es precisamente una competición que se le haya dado bien en los últimos años. Lleva una década exacta sin llegar a la final, desde que en 2013 derrotó en el Santiago Bernabéu al Real Madrid en el partido definitivo.

Con cuatro partidos de la primera vuelta y toda la segunda por delante, el Atlético no puede hacer otra cosa que recomponerse, asegurar la Champions y pelear por la Copa para luego, en verano, entrar en catarsis y comenzar desde cero sin que a día de hoy se tenga ni siquiera la certeza de que Simeone continuará sentado en el banquillo. Increíble que la degradación haya llegado a este extremo sólo un año y medio después de haberse proclamado en Valladolid campeón de Liga. Claro que entonces estaba arriba un tal Luis Suárez, mientras que ahora…

Eso sí, el equipo tendrá poco tiempo para celebrar la llegada de 2023 porque de inmediato debe volver al trabajo. El próximo miércoles tiene una prueba de fuego en el Carlos Tartiere, donde le espera el Real Oviedo. En juego una plaza para los octavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria en la que los rojiblancos no pueden dejar de estar.