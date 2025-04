El Atlético dispara hoy la última bala de la temporada

El Atlético dispara esta noche la última bala de la temporada. Eliminar al Barcelona y jugar la final de Copa es la única opción que le queda para pelear por un título hasta que llegue el experimento del Mundial de clubes en junio. Marzo ha sido un mes demoledor para los rojiblancos, eliminados en Champions y autodescartados en la Liga, y por eso todos sus esfuerzos se centran en el partido de hoy en el Metropolitano, plenamente conscientes de que un mal resultado convertirá el final de temporada en un camino de espinas.

Ayer se cumplieron 11 años del empate a uno en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions 2013-14. El voleón de Diego Ribas fue uno de los momentos cumbre de la era Simeone y sirve como presagio para el partido de esta noche en el Metropolitano. También entonces el equipo se trajo un empate a uno de Barcelona y luego remató la faena en el Vicente Calderón gracias a un gol de Koke en el arranque de partido. Tocó sufrir porque el Barça peleó hasta el último balón, pero eso está ya implícito en el ADN colchonero y del primer al último aficionado rojiblancos firmarían ahora mismo un guion idéntico.

El Cholo sabe lo que está en juego y sacará al campo a los que él considera mejores, aunque algunos compromisos adquiridos pesan como losas. En especial en la portería, donde Musso será titular en perjuicio de Oblak, actual Zamora de la Liga. En la ida el argentino encajó cuatro goles y para él la de etsa noche será una prueba de fuego que casi con toda seguridad marcará su futuro en el Atlético. Claro que no es el único que estará en esa tesitura: puede haber un antes y un después del choque de hoy para varios jugadores.

También para el propio Simeone es una reválida importante. Tal y como adelantó el pasado lunes Eduardo Inda en el Chiringuito, está por ver qué pasará con el argentino si la temporada vuelve a acabar en blanco. Tiene contrato hasta 2027 y ni se le pasa por la cabeza a ningún directivo pedirle que se vaya, pero será la propia voluntad del Cholo la que dé un paso al frente o se aparte a un lado. Ya estuvo a punto de entregar las armas tras la final de 2016 en Milán y el escenario, aunque no igual, sí que presenta algunas similitudes porque el equipo, que ha peleado por todo, puede acabar el curso sin conseguir nada y eso desgasta. Desgasta muchísimo.

Pero no sólo será un partido fundamental para Simeone. A Griezmann le queda pendiente marcarle al Barça en el Metropolitano y puede que la del miércoles sea la última ocasión que tenga de conseguirlo si finalmente se marcha a la Liga estadounidense a final de temporada. El principito no pudo quitarse la espina en el último partido de Liga y además llega al choque muy discutido porque es evidente que está atravesando un periodo muy prolongado de baja forma, lo que ha coincidido también con el desplome del equipo, lo que no hace sino poner en evidencia lo muchísimo que depende el Atlético de Antoine, del que hoy todos, empezando por el Cholo, esperan su mejor versión.