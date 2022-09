El Atlético aparca la Liga y se centra en el Oporto

El Atlético vuelve a la Champions ante un enemigo habitual. Tal y como sucedió el año pasado, el Oporto arranca este miércoles la fase de grupos en el Metropolitano. En septiembre de 2021 no se movió el marcador y eso obligó a los rojiblancos a ganar en O Dragao en el último partido de la liguilla. Por eso sumar ahora de a tres se ha convertido en crucial para empezar fuerte y no tener que ir a remolque.

El Oporto no ha podido seguir el ritmo del Benfica en la Liga portuguesa y llega a Madrid tercero, por debajo de los lisboetas y del Braga. Ha perdido a jugadores importantes, como el colombiano Luis Díaz, ahora en el Liverpool, pero sigue siendo una fuente inagotable de talento que el Atlético ya ha sufrido en sus carnes en varias ocasiones. Este verano ha pagado 20 millones por el central David Carmo, un gigante de casi dos metros de estatura, y algo más de 10 por el prometedor extremo brasileño Gabriel Verón, internacional sub-20. Se presenta un choque igualado que se va a resolver por detalles. Como casi todos.

Aunque todo depende del resultado de las pruebas a las que ha sido sometido, y que hoy se hará público, todo hace indicar que Simeone no va a poder contar con Oblak, que se lesionó en el Reale Arena en la infausta tarde del pasado sábado. El croata Grbic se situará bajo los palos por primera vez en un partido de Champions con la camiseta rojiblanca y será sin duda la gran novedad de una alineación que por otro lado no ofrecerá demasiadas novedades. El equipo recupera al argentino Nahuel y la duda es si volverá a su puesto en el lateral derecho o si se mantendrá ahí Marcos Llorente, cuyo partido en San Sebastián fue excelente. Difícil decisión para el Cholo, que fue este verano el gran valedor para el fichaje del internacional del Udinese, cuyo estreno con el equipo no ha sido precisamente afortunado. Si juega este miércoles tendrá una oportunidad para reivindicarse.

Más allá de esa duda y del relevo obligado en la portería no se esperan más sorpresas porque el entrenador es consciente de la absoluta necesidad de sumar los tres puntos ante los dos desplazamientos consecutivos que tendrá que afrontar el equipo a los campos del Brujas -su bestia negra- y del Bayer Leverkusen, y que no serán precisamente fáciles. El objetivo del club, y está marcado en rojo, es finalizar primero de grupo para eludir a los favoritos en octavos de final y enfrentarse a un segundo, aunque por supuesto ésta es un arma de doble filo, sobre todo si alguno de los top falla en la primera fase y cede la primera posición, algo bastante probable dada la extrema igualdad de la Champions.

Harta de errores arbitrales en contra, tanto en la Liga como en la Champions, la grada va a vigilar con lupa la actuación arbitral. Por aquí aún se recuerda con espanto la lamentable actuación del alemán Daniel Siebert en el partido ante el Liverpool, expulsando a Griezmann por una acción intrascendente y aplicando un doble rasero en las áreas a la hora de aplicar el reglamento. La UEFA aún no ha hecho pública la designación, pero no puede tardar ya demasiado. En el club están todos con la mosca detrás de la oreja y, la verdad, tras lo sucedido en San Sebastián el pasado sábado es lo más normal del mundo. El Atlético se siente perseguido, y con razón.

Simeone le dio a la plantilla un día y medio de descanso para que limpien la mente. Esta tarde volverán al trabajo centrados ya exclusivamente en el Oporto. Ya tocará luego pensar en el Celta y, por supuesto, en el árbitro del Metropolitano, pero eso va a ser el pan nuestro de cada día esta temporada.