Aston Martin y Ferrari siguen en cabeza en los test de Bahrein

Los aficionados españoles al automovilismo y, en concreto, a la Fórmula 1 se pudieron tomar un respiro en la sesión matutina de este sábado. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso salieron a pista, pero eso no impidió que sus equipos continuaran dando pasos agigantados en sus respectivos objetivos. Charles Leclerc, con el Ferrari, realizó el mejor tiempo del día, mientras que Felipe Drugovich, con el Aston Martin, siguió demostrando que el AMR23 va a dar mucha guerra esta temporada, obteniendo la tercera mejor marca (1:32.075).

Russell, que sufrió una avería en el W14 en la tarde del viernes, se colocó en primera posición desde primera hora de la mañana. Mercedes sacaba el compuesto C5 (superblando) y realizaba el mejor tiempo del fin de semana hasta el momento. No obstante, Charles Leclerc sin todavía colocar ese compuesto, se ponía primero y reventaba el crono con un tiempo de 1:31.024. Por parte de Drugovich, al mando del AMR23, también colocaba el C5 para colocarse en tercera posición. Ni Aston Martin ni Mercedes eran capaces de superar a Ferrari con un neumático más blando.

Mientras tanto, se podía ver a Fernando Alonso por el ‘pit lane’ observando su propio bólido desde el garaje, a la vez que las demás escuderías que pasaban por boxes.

En las dos primeras jornadas de entrenamiento, Red Bull ha demostrado (aunque no del todo) que sigue siendo la escudería mejor preparada de cara a esta nueva temporada, mientras que Ferrari continua unos peldaños por debajo. En cambio Mercedes, no se sabe si se está guardando todo como acostumbra o de verdad no han conseguido dar con la tecla con el nuevo coche. Por parte de Aston Martin y Fernando Alonso, que saldrá en la sesión de tarde de esta última jornada, están demostrando que los millones de euros invertidos están dando resultados a las primeras de cambio aunque no se pueden sacar conclusiones por el momento.

Pero Checo Pérez, que estará también en la sesión de tarde al mando del RB-19, se ceñía simplemente a dar vueltas y más vueltas en tandas largas, sin el objetivo de tener una vuelta rápida. Pero la mala noticia del día llegó de la mano de Alfa Romeo que, tras la alegría en la tarde del viernes con el mejor tiempo del día, rompió el motor (de Ferrari) y Valteri Bottas tuvo que abandonar. Era bandera roja a poco más de una hora para el fin de la sesión.

🚩 RED FLAG 🚩 Valtteri Bottas has stopped out on track 😫#F1 #F1Testing pic.twitter.com/AYITPsjJks — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

Cuando se levantó la bandera verde, los pilotos continuaron con sus pruebas, pero la mayoría de ellos no registraron mejoras en sus tiempos, sino que realizaron simulacros de carrera con tandas largas y sin arriesgar en demasía. De hecho, se podía apreciar que vuelta tras vuelta, el estado de la pista iba empeorando por el calor del asfalto.

Tiempos de la mañana