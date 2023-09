Aston Martin le busca una compañera a Fernando Alonso

Fernando Alonso ya tiene una nueva compañera en Aston Martin. Se trata de Jessica Hawkins, que la semana pasada realizó un test con la escudería británica en el circuito de Hungaroring en Budapest. La pilota completó un total de 26 vueltas subida al AMR21, el coche con el que Aston Martin disputó el Mundial de 2021, y de esta forma se convirtió en la primera mujer en conducir un coche de Fórmula 1 desde hace cinco años. La anterior fue Tatiana Calderón.

«Quiero agradecer enormemente a todos en el equipo por confiar en mí, creer en mí y por darme esta oportunidad. Me ha costado toda la sangre, el sudor y las lágrimas llegar hasta aquí. Cuando escuché por primera vez que podría ser una posibilidad, apenas podía creerlo. Tuve que mantenerlo en secreto durante meses, ¡lo cual fue bastante difícil! Ha valido absolutamente la pena y me ha brindado información realmente valiosa. Nada se compara con la aceleración y el frenado de un coche de Fórmula 1 y, después de observar el datos, estoy muy orgulloso de mi desempeño», celebró Hawkins.

El test se celebró el pasado jueves, pero Aston Martin no lo ha desvelado hasta cinco días más tarde. Hawkins, que compitió en las W Series y fue campeona británica de karting, se unió a Aston Martin hace dos años como embajadora de la marca. El año pasado realizó pruebas en simulador que el equipo tiene en su fábrica de Silverstone, pero hasta ahora no había podido subirse a un coche de verdad.

«Poder conducir el AMR21 ha sido un sueño hecho realidad para mí y he estado dispuesto a cumplirlo durante mucho tiempo. Seguiré esforzándome por conseguir más y, en el proceso, quiero inspirar a otras mujeres y permitirles Sabemos que deben seguir su sueño sin importar cuál sea», arengó Hawkins en un comunicado.

“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.”

Last week, following months of preparation, AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins drove an #F1 car for the very first time, getting behind the wheel of the AMR21 in a private test at the Hungaroring. pic.twitter.com/nrJalJXlo8

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 26, 2023