El aspirante a presidir el Tenerife citado el martes por incitar un aborto: «Lo mato en Arabia»

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha citado el próximo martes a las nueve de la mañana al candidato a la presidencia del CD Tenerife Rayco García. Tras analizar unos desgarradores audios donde se escucha una tensa discusión en la que el ex futbolista pide a una ex novia la interrupción de su embarazo. «La voy a empezar a liar. Te lo juro que la voy a empezar a liar. No quiero tener un hijo contigo», se escucha decir al investigado Rayco García Cabrera en las grabaciones. Se trata de un ex futbolista que ha sido detenido y ha pasado una noche en dependencias policiales. Tiene entre sus contactos al boxeador íntimo del rey marroquí Mohamed VI.

Los hechos, que se remontan al 5 de junio de 2024, han salido a la luz a escasos días de las elecciones a la presidencia del club chicharrero, previstas para el 20 de febrero de 2025. Las grabaciones, aportadas como prueba judicial, revelan una acalorada discusión donde el investigado insiste reiteradamente en su negativa a la paternidad: «Esa puta mierda. Que no quiero. No quiero tener un hijo contigo».

Durante la conversación, la denunciante manifiesta encontrarse físicamente indispuesta: «¿No te importa cómo estoy?, que me estoy vomitando toda, que no me puedo mover». A lo que el investigado responde con creciente frustración: «Victoria me lo estás haciendo pasar mal. Me lo estás haciendo pasar muy mal. Me voy a volver loco aquí debajo».

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha revelado detalles estremecedores sobre la denuncia presentada por la joven contra uno de los candidatos a la presidencia del CD Tenerife. Según el escrito fiscal, entre mayo y junio de 2024, el investigado habría proferido graves amenazas para forzar la interrupción de un embarazo: «Como tú lo tengas voy a destruirte a ti y a tu familia. Tu hijo no va a ser un obstáculo para impedirme mi futuro en el Tenerife». Las amenazas se extendieron incluso a familiares: «Como tu hermana no aborte, la mato. Te juro que la mato», «Si tu hermana tiene el niño, te juro que me lo llevo a Arabia y lo mato allí».

«Lo mato en Arabia»

Los hechos más graves se habrían producido el 5 de julio de 2024 en Londres, donde, según la denuncia, el investigado protagonizó un violento episodio en la habitación del hotel donde se alojaban. Presuntamente, arrebató el teléfono móvil a la denunciante «con tanta violencia que la habría tirado al suelo», mientras le gritaba «Eres una puta, zorra, menos mal que no tuve un hijo contigo». La denuncia describe que también «agarró la almohada y le golpeó en cinco ocasiones fuertemente en la cara» y la «agarró fuertemente con sus dos manos en ambos lados de la cabeza» mientras le gritaba: «Deja de llorar, zorra».

Las presiones por parte de Rayco García para que se practicara el aborto tuvo varias etapas. Primero en una clínica madrileña donde ella se negó. En una de sus discusiones, el accionista planteó, incluso, la posibilidad de matar al niño en Arabia Saudí, donde tiene contactos por su labor vinculada al negocio del fútbol –es agente internacional y organizador de eventos deportivos que le reportan mucho dinero–. Igualmente, llegó a amenazar a la madre de la joven y finalmente el aborto se practicó en una clínica en Tenerife en contra de la voluntad de la joven y por miedo ante sus amenazas.

El auto judicial, que no impone medidas cautelares tales como una orden de alejamiento, revela que el abuelo de la denunciante fue vicepresidente del CD Tenerife, y tanto la madre de la joven como el propio Rayco García son importantes accionistas del club.

La magistrada Emilia Salto Menéndez ha considerado en su resolución que las expresiones vertidas en los audios, incluyendo la frase «la voy a empezar a liar», podrían encajar en el tipo penal de coacciones. La acusación pide también diligencias de investigación por presuntos delitos de amenazas, coacciones, violencia psíquica, producción de aborto, todo ello en el ámbito familiar. La juez por ahora no ve amenazas. Subraya que no se aprecia «el empleo de violencia o intimidación para la imposición de su sola voluntad».

Un elemento crucial en la investigación es una conversación posterior con la hermana de la denunciante, quien manifestó: «Bueno, ella no está dispuesta para hacerlo hoy. Lo hará a lo mejor en otro momento». La juez interpreta estas palabras como indicativas de la ausencia de coerción inmediata.

La relación entre las partes continuó sin incidencias posteriores hasta agosto de 2024, fecha en que finalizó definitivamente. Según el auto, la comunicación cesó por completo hasta una reciente publicación en un periódico local que la denunciante consideró amenazante, coincidiendo con la proximidad de las elecciones del club.

La magistrada ha establecido un plazo de tres días para presentar recurso de reforma contra esta decisión, en un caso que ha mezclado elementos de presunta violencia de género con las luchas internas por el control del club más importante de la isla, que se encuentra en segunda división pero en puestos de descenso.

Aunque, el club intenta mantener la normalidad de cara a los comicios del día 20, aunque la tensión es palpable entre los diferentes sectores de la entidad. La comunidad futbolística tinerfeña permanece atenta a los acontecimientos. El club ha emitido un comunicado para recordar su rechazo total a la violencia.