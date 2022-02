Zaira Nara fue uno de los grandes apoyos de Wanda Nara cuando explotó el culebrón de su separación de Mauro Icardi que finalmente no fue tal porque la influencer argentina perdonó al delantero del PSG, que esta noche se enfrenta al Real Madrid en el Parque de los Príncipes. La hermana de Wanda es también muy conocida en Argentina, donde esta semana se da por hecho que se ha separado de su marido.

Son varias las informaciones que hablan de su ruptura con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos. De hecho, el Día de San Valentín lo pasaron separados, ella con sus pequeños y varias amigas y él muy lejos de su familia. Un Jakob que en su día se vio envuelto en el famoso Wandagate porque habría sido cómplice del encuentro del delantero del PSG con la China Suárez en un conocido hotel de París.

«Me re afectan estas cuestiones personales y familiares. Ahora ya estoy mucho más tranquila porque veo que todos están bien. Me pone como muy feliz y veo que ya se acomodaron las cosas. Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema. Si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista y entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo con lo que no tengo nada que ver», decía Zaira meses atrás sobre lo sucedido con Wanda y también sobre su relación.

Jakob tiene 36 años, es de origen austríaco y pertenece a una familia germana con título nobiliario, por lo que es barón. El joven es licenciado en agronomía y piloto de avión, tiene campos en la Patagonia y se dedica a criar caballos para paseos turísticos. Ahora, su relación con Zaira, que estuvo con Forlán años atrás, está en el aire.