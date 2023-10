Así reparte la RFEF los 135 millones destinados para ayudas a 1.790 clubes de fútbol

https://okdiario.com/motor/renting-flexible-opcion-cada-vez-mas-demandada-mientras-matriculaciones-renting-siguen-creciendo-11687803https://okdiario.com/motor/renting-flexible-opcion-cada-vez-mas-demandada-mientras-matriculaciones-renting-siguen-creciendo-11687803La Real Federación Española de Fútbol obtuvo el pasado ejercicio unos ingresos récord con 366 millones de euros, que unido a la cifra de sus federaciones territoriales (71,4) se elevan a 437,4 millones. El objetivo de la RFEF es la redistribución de los ingresos del fútbol hacia abajo: federaciones territoriales, clubes no profesionales y clubes aficionados. Con esta filosofía se explica que el gran beneficiado del capital destinado a ‘Ayudas’ para esta temporada 2023-2024 sea el fútbol no profesional y fútbol base a los que se regará con cerca de 90 millones de los 135 millones de euros totales de ayudas que ha aprobado repartir para este curso la RFEF.

Consulte todas las convocatorias de ayudas abiertas de la RFEF.

Nadie en el mundo destina tanto a tantos equipos. 1.790 clubes de toda España van a percibir una ayuda procedente de la RFEF, de los cuales 1.732 son no profesionales. Los mecanismos y planes aprobados desde la Ciudad del Fúbol de Las Rozas van a potenciar y fortalecer la presencia de un balón de fútbol, fútbol sala o fútbol playa -según el caso-, en todos los rincones del país gracias a la generación de sus propios recursos, ya sea por la venta de derechos audiovisuales de sus competiciones (representa un 30% de sus ingresos totales), patrocinio y publicidad (23%), servicios federativos prestados (17%), selecciones nacionales y organización de torneos (12%) o convenio con la LFP (4,7%), entre otros.

A partir de esos ingresos, el volumen de gasto más grande de la RFEF corresponde al mencionado fútbol no profesional y fútbol base, que representa cerca de un 30%. En este sentido, si en 2022 las Ayudas totales fueron de 100 millones de euros, para este nuevo curso son de 135 millones, correspondiendo 90 millones al comentado fútbol no profesional y fútbol base. Este no es el fútbol más mediático, pero dentro de la Federación española es donde se pone más cariño y más esfuerzos. De hecho, no hay ninguna otra federación en el mundo que llegue y ayude a tantos clubes… cerca de 1.800.

Futfem, futsal y fútbol playa

Para este curso se mantienen todas las convocatorias de Ayudas para clubes no profesionales del año anterior a las que hay que sumar un programa para la laborización del fútbol femenino y el incremento de las cantidades destinadas al programa Élite II para la Primera y Segunda Federación FUTFEM que superan los 1,54 millones de euros (se incrementan las aportaciones hasta 150.000 euros por club en Primera Federación Femenina y 100.000 euros en Segunda Federación femenina).

También se debe añadir un paquete de medidas histórico para los equipos de las máximas categorías del fútbol sala (masculino y femenino) llamado ‘Avance 27’ con una cantidad asignada de 4,3 millones de euros destinados a clubes de la Primera División y Segunda División masculinas; y el programa Vertebración para el fútbol sala femenino incrementa las ayudas hasta alcanzar los 1,32 millones de euros. En este contexto, se repartirán 160.000 euros por club en Primera División y 60.000 euros en Segunda División y se aportará una contribución de 400.000 euros para la producción televisiva.

Y para el fútbol playa, con un crecimiento en España que multiplica por cinco el número de licencias en los últimos cuatro años, superarán los 800.000 euros.

Impulso 27: 27 millones para Segunda y Tercera Federación

El grueso es para el fútbol no profesional de Segunda y Tercera Federación con las convocatorias de ayudas incluidas en el Programa ‘Impulso 27’ (heredero del exitoso ‘Impulso 23’) y que para la temporada 2023/24, la RFEF dedicará casi 27 millones de euros, de los cuales 13 estarán dirigidos a los clubes de Segunda Federación y 14 para los de Tercera.

Otras ayudas importantes, para el correcto funcionamiento interno de cada categoría y competición bajo el amparo de la RFEF es la ayuda destinada a sindicatos y asociaciones de jugadores/as de fútbol y fútbol sala y al sindicato de directores deportivos (AJFSF, AJFS, AFE, Futbolistas ON, AEDFI, Futpro y AEAF), para los que se destina 1,75 millones de euros.

Viajes extrapeninsulares para acercar España, categorías no profesionales nacionales, el programa Somos + donde se destaca la labor inclusiva… en el departamento de ayudas de la RFEF se ha tratado de cubrir todo el territorio nacional y toda competición que lleve el sello de la RFEF para que estructuralmente el fútbol -se juegue en la categoría que se juegue- goce de salud en el presente y pueda planificarse el futuro.

Descárgate la App oficial de la RFEF para estar a la última de la RFEF y la Selección.