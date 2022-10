Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2022

Jorge Martín se ha hecho con la pole en el GP de Malasia de MotoGP después de haber logrado el récord histórico de este circuito de Sepang. El piloto de Ducati saldrá en primera posición por delante de Bastianini y un Marc Márquez que hizo de nuevo magia en la Q2 para colocarse en primera fila de la parrilla y, quién sabe, si para soñar con una posible victoria de carrera. No obstante, el ilerdense ha querido poner los pies en el suelo diciendo que «no tienen ritmo para la carrera» y que un séptimo puesto sería lo lógico.

Por parte de los aspirantes al título, Bagnaia dispone de su primera opción de salir campeón del mundo de MotoGP, pero no lo tendrá nada fácil ya que su novena posición le otorga grandes dificultades del premio final. Respecto a sus inmediatos perseguidores en la clasificación general, Aleix Espargaró y Fabio Quartararo, también saldrán muy atrás, en cuarta fila de parrilla, siendo décimo el español y duodécimo el francés. Ambos sufrieron sendas caídas en la Q2, lo que les envió a las posiciones más traseras de cara al domingo.

If tomorrow is a title decider, the battle starts from P9 🤯@88jorgemartin starts on pole with a new all-time lap record while the #MotoGP World Championship contenders start from the middle of the grid ⚔️#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/3Qd1o3CJJ9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2022