Así queda la clasificación de pilotos tras el GP de Mónaco de Fórmula 1

Charles Leclerc tuvo una victoria incontestable en su casa, en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto de Ferrari recortó un puñado de puntos a Max Verstappen, concretamente 17, tras el sexto puesto del holandés. Una de sus peores carreras en los últimos años. El monegasco salió desde la pole y ganó por primera vez sobre las calles del Principado. La clasificación general de pilotos de Fórmula 1 se aprieta como nunca tras las mejoras de los Ferrari y los ocho puntos de Red Bull logrados este fin de semana.

Pese a esta importante victoria del monegasco, Max Verstappen no pierde la primera plaza de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1. El holandés sumó tan sólo 8 puntos este fin de semana, lo que le hace llegar hasta los 169. Leclerc, por su parte, con los 25 puntos logrados por la victoria llega hasta los 138 y se queda a 31 del piloto de Red Bull.

«No tengo palabras. Es una carrera tan difícil, creo que haber empezado en pole dos veces y no haber llegado aquí hace que esto sea mejor. Es la carrera que me hizo querer ser piloto de F1», dijo Leclerc. «Las emociones ya me estaban embargando y estaba pensando en mi padre. Él lo ha dado todo para que yo llegara aquí y era nuestro sueño que yo ganara aquí», añadió el ganador del GP de Mónaco.

«Pensaba que teníamos margen, pero teníamos 78 vueltas que hacer con unos duros, que es muy difícil. En las últimas 10 vueltas he empujado un poco más, pero el coche se sentía increíble. Muchas gracias a todos los aficionados, las últimas vueltas han sido especiales y ver tantos de mis amigos en los balcones ha sido especial», zanjó el piloto de Ferrari.

Oscar Piastri fue segundo y sumó 18 puntos. El australiano llega hasta los 71. Carlos Sainz cerró el podio con un magnífico tercer puesto y llega hasta las 108 unidades, un punto más que el piloto mexicano, que baja hasta el quinto puesto de la clasificación general de pilotos. Lando Norris fue cuarto, sumó 12 puntos y superó a Checo Pérez, que tuvo que abandonar la carrera.

Por parte de Fernando Alonso, el piloto asturiano salió en la posición número 16 este domingo y pudo remontar hasta el duodécimo puesto. Pese a su gran carrera, no pudo sumar ni un solo punto, pero continúa en la misma posición de la clasificación general de pilotos (9º), por detrás de Lewis Hamilton, que sumó este domingo siete puntos, lo que le llevaron hasta las 42 unidades en la general.

Clasificación del Mundial de Fórmula 1

Max Verstappen – 169 puntos Charles Leclerc – 138 Lando Norris – 113 Carlos Sainz – 108 Checo Pérez – 107 Oscar Piastri – 71 George Russell – 54 Lewis Hamilton – 42 Fernando Alonso – 33 Yuki Tsunoda – 19

Clasificación de constructores