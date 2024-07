Así queda la clasificación del Tour de Francia 2024 tras la etapa 9 de hoy

Tadej Pogacar sigue liderando con puño de hierro la clasificación general del Tour de Francia. El ciclista esloveno sigue un día más con el maillot amarillo que le certifica como el más rápido y el mejor de la ronda gala, la más importante y con más historia del mundo. La novena etapa celebrada este domingo durante los 199 km con salida y llegada en Troyes estuvo marcada por los 14 tramos de grava, conocidos como el sterrato.

Anthony Turgis fue el ciclista que se llevó la novena etapa de este Tour de Francia con una exhibición en la fuga del día. El ciclista francés fue el mejor de una escapada en la que varios españoles se vieron hasta el final con opciones de victoria. Alex Aranburu y Javier Romo pudieron tocar el cielo de Troyes, pero fue finalmente Turgis el que se llevó el gato al agua.

En la general no hubo cambios pese a que Pogacar lo intentara en cada tramo de tierra. El esloveno lo intentó, pero Vingegaard no tuvo problemas en seguirle el ritmo. Por ello, la clasificación no sufre cambios antes de la jornada de descanso de este lunes, el primer descanso del Tour de Francia.

Así queda la clasificación de la Etapa 9 del Tour de Francia

A. Turgis T. Pidcock mismo tiempo D. Gee mismo tiempo A. Aramburu mismo tiempo B. Healy (00′ 02″) A. Lutsenko (00′ 02″) J. Romo (00′ 12″) J. Stuyven (00′ 18″) B. Girmay (01′ 17″) M. Matthews (01′ 17″)

Así queda la clasificación general T. Pogacar R. Evenepoel a 33 segundos J. Vingegaard a 1:15 minutos P. Roglic a 1:36 minutos J. Ayuso a 2:16 minutos J. Almeida a 2:17 minutos C. Rodríguez a 2:31 minutos M. Landa a 3:35 minutos D. Gee a 4:02 minutos M. Jorgenson a 4:03 minutos

Tour de Francia 2024

El Tour de Francia 2024 cuenta con uno de los recorridos más variados de la historia reciente de la carrera. Habitualmente, habíamos visto prioridad a la hora de favorecer el recorrido montañoso, después de la clásica primera semana con máxima tensión y llegadas al sprint junto con alguna ‘trampa’ para poner a prueba a los ciclistas de la clasificación general. Sin embargo, en este Tour la contrarreloj, con hasta dos citas individuales para especialistas, toma protagonismo, y serán cuatro las llegadas en alto que dejen espacio también para el lucimiento de los principales favoritos.

En lo que respecta a la clasificación general, los grandes candidatos a ganar el Tour de Francia 2024 son el vigente campeón del Giro de Italia, el esloveno Tadej Pogacar, del equipo UAE, y el danés Jonás Vingegaaard, del Visma-Lease a Bike, último ganador en 2022 y 2023. En cuanto a los españoles, Carlos Rodríguez y Enric Más aspiran al podio o a un meritorio top-5, resultado que sería muy positivo, mientras que otros como Landa, Ayuso, Lazkano o Bilbao lucharán por ganar una etapa o ser protagonistas en este Tour.

Muchos son los frentes abiertos en el Tour de Francia 2024 y cuál pueda ser su clasificación general al final, pero lo que es seguro es que, entre el sábado 29 de junio y el domingo 21 de julio contaremos con el mejor espectáculo posible en las carreteras francesas, y muchas llegadas dignas de la mejor carrera ciclista del mundo.