Lío en la Fórmula 1 por una polémica racista con Lewis Hamilton como víctima. El ex piloto brasileño Nelson Piquet, tricampeón de Fórmula 1 en los años 80, se ha referido al inglés con el término «negrito» y ha provocado la condena unánime de todas las voces importantes de la F1, mientras que el piloto inglés ha reaccionado pidiendo «un cambio de mentalidad» de inmedito para acabar con el racismo. La que todavía no se ha pronunciado al respecto es Kelly, hija de Nelson y novia de Max Verstappen, al que saca ocho años.

Desde el entorno de Piquet prefieren guardar silencio y que el escándalo formado por el mítico ex piloto vaya calmándose con el paso del tiempo. Kelly, que es muy activa en sus redes sociales, ha optado por no mencionar lo ocurrido entre su padre y Hamilton para no hacer todavía más grande la pelota y perjudicar a un Nelson que ya está bastante señalado por lo de «negrito».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KELLY PIQUET (@kellypiquet)

Una Kelly Piquet que hace unos meses enamoró al actual campeón del mundo, con quien demuestra ser muy feliz viendo las fotos que cuelga en sus redes sociales. La carioca es ocho años mayor que el belga, pero esa diferencia de edad nunca ha sido un obstáculo para el amor. La modelo brasileña de 32 años fue durante años pareja de uno de los rivales de Verstappen en el mundial de automovilismo, Daniil Kvyat. De hecho, Kelly fue madre junto al ruso de su hija Penélope, pero en marzo de 2020 pusieron fin a su relación de dos años.

Meses después, la influencer encontró de nuevo el amor en el paddock de la Fórmula 1, iniciando un romance con Verstappen que ambos hicieron público a comienzos de 2021. «¡Feliz Año Nuevo a todos! Hagamos de 2021 un año para recordar de muchas maneras. Te deseo todo el éxito, amor y felicidad como encontré la mía», escribió el belga por aquel entonces.