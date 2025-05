Así es Daniella Semaan: la ‘Diosa’ libanesa de 50 años que enamoró a Cesc, el entrenador de moda en Europa

Cesc Fábregas es uno de los entrenadores de moda en Europa. El técnico español, a los mandos del Como, ha demostrado al fútbol italiano sus conocimientos y su manera de transmitir a un vestuario que está encantado con él. «Yo tengo guardado en manuscritos cosas buenas y malas de cada entrenador que he tenido y, a veces, lo aplico», cuenta Cesc en El Día Después, donde también ha hablado de su familia.

«El día que no pueda transmitir lo que siento dentro me voy a casa con mi familia. Le doy bola a mi mujer, que la quiero con locura y no la puedo dar ni el amor ni el tiempo que necesita. Y ya está», confiesa el entrenador sobre su matrimonio con Daniella Semaan, que cumple 50 años en una semana y con la que se casó en 2019.

Conocida por muchos como la Diosa libanesa por sus orígenes, tiene ya más de 4,5 millones de seguidores en Instagram a los que deleita con posados de todo tipo presumiendo a su edad de figura y cuerpazo. A sus 49 años (a punto de cumplir los 50) la influencer sigue levantando pasiones entre propios y extraños, como se aprecia en la mayoría de publicaciones, que acumulan decenas de miles de likes.

Haber dado a luz a cinco hijos, dos con su pareja anterior y tres con Cesc Fábregas. Otra que arrasa en las redes es su hija mayor Maria Taktouk, que se parece muchísimo a su madre y que es youtuber y cantante en ciernes, además de influencer. Y su otro hijo con Elie Taktouk, su anterior marido, es futbolista y pasó por la cantera del Rayo Vallecano.

Una Daniella Semaan que ha hecho grandes amistades gracias al fútbol. La carrera de su marido Cesc Fábregas por ejemplo le ha permitido tener una gran relación con otras famosas WAGs como Sofi Balbi, mujer de Luis Suárez, Antonela Roccuzzo, esposa de Leo Messi, o Elena Galera, pareja de Busquets. Todas ellas hicieron muy buenas migas cuando sus hombres jugaron juntos en el Barcelona, donde el único que queda ahora es Busquets tras las salidas de Suárez y Messi en los dos últimos años.