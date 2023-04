Lucas Hernández vuelve a protagonizar un escándalo amoroso. Su mujer Amelia Lorente ha estallado en las redes sociales acusándole públicamente de serle infiel. La madre de sus hijos ha ido más allá, revelando la identidad de su amante y deslizando que es un mal padre. «Ya puedes dejar de jugar a dos bandas, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. No te olvides que tienes dos hijos que no vienes a ver», ha escrito la española en una de sus historias de Instagram.

Pero, ¿quién es Cristina Buccino? Según Amelia Lorente, Lucas Hernández desde hace un tiempo mantiene una relación paralela con esta famosa modelo e influencer italiana de 37 años, reconocida aficionada de la Juventus que arrasa con sus sugerentes posados en las redes. No es la primera vez que se le relaciona con deportistas o famosos, pues en el pasado hubo rumores de romance con Cristiano Ronaldo, Aleksander Kolarov, Andrea Iannone, Daniele Scardina o el actor Colin Farrell.

Lucas Hernández y Amelia Lorente han dado mucho que hablar estos años por lo sucedido en el año 2017, poco después de que empezaran su relación. Ambos protagonizaron una pelea en plena calle que acabó en los tribunales. Los dos fueron condenados a 31 días de trabajos comunitarios y se les puso una orden de alejamiento, pero acabaron reconciliándose y formaron una familia con sus dos pequeños.

Las idas y venidas han sido una constante en su historia de amor. Ya en 2019, Amelia Lorente también acusó de infiel al internacional francés en las redes: «Chicas, dejad de escribirme con quién se acuesta o se levanta Lucas (no me interesa) porque es únicamente el padre de mi hijo». Ahora parece que no hay vuelta atrás, pues la española ha explotado tras enterarse de esa supuesta doble vida que Lucas Hernández llevaría con Cristina Buccino, que se ha visto salpicada por todo este asunto.