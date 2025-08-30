El árbitro que amenazó al Real Madrid se traga un claro fuera de juego de Giuliano en el gol del Atlético

Polémica en el Alavés-Atlético de Madrid. Pablo González Fuertes, que estaba en el VAR, dio por válido el gol de Giuliano Simeone, que estaba en fuera de juego claro. En el momento en el que Julián Álvarez dispara a puerta y rechaza Sivera, el hijo del Cholo únicamente tenía a un defensor por detrás. Estaba inhabilitado para jugar el balón y, tras cazar el rechace, acabó marcando el 0-1. No se dieron cuenta en el campo los asistentes de Busquets Ferrer, ni tampoco González Fuertes desde el videoarbitraje al revisarla.

Cabe recordar que González Fuertes fue el árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa del Rey. El colegiado anunció que tomarían medidas contra el conjunto blanco por los vídeos que emiten en su televisión. Colgó el silbato al término de la pasada temporada y comenzó a formar parte del cuerpo específico de VAR. En la tercera jornada, ha llegado el primer gran error que comete durante esta etapa.

El Atlético se adelantó con ese gol del argentino, aunque minutos después empataría el Alavés desde el punto de penalti, después de que Sorloth cometiera una pena máxima sobre Tenaglia. Durante buena parte del encuentro el conjunot rojiblanco sumaba un punto debido a ese empate, aunque en realidad debería ir por debajo en el marcador, puesto que el tanto de Giuliano no debió nunca valer.

En el momento en el que Julián Álvarez dispara ante Sivera, que está adelantado y tiene hasta a tres defensas a sus espaldas, Giuliano se encuentra claramente por detrás de dos de esos defensores del Alavés. Es decir, únicamente tiene a un rival por detrás. Estaba en claro fuera de juego. Sivera rechazó el balón y el delantero rojiblanco fue quien cazó el rechace, marcando el que era el primer gol del partido.

La posición de fuera de juego pasó inadvertida para el asistente de esa banda, que no levantó el banderín. Desde Las Rozas, donde se encontraba el asturiano González Fuertes, tampoco hicieron su trabajo. El gol subió al marcador pese a que Giuliano no estaba bajo ningún concepto habilitado. Un error garrafal de VAR que deberán aclarar desde el CTA.