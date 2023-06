Arabia Saudí no se conforma con el fútbol y ahora quiere revolucionar el tenis

Arabia Saudí está arrasando con el fútbol, pero no se conforma y ahora ha puesto sus ojos en el tenis. Este 2023 parece que será un antes y un después en el deporte del balompié, pero podría serlo también en el de la raqueta con las informaciones que llegan en torno a unas conversaciones de la ATP con el fondo de inversión de Arabia Saudí PIF.

Y es que este fondo de inversión está manteniendo conversaciones con la ATP para realizar inversiones en este deporte, en consonancia con lo que ha hecho en otros deportes como el fútbol, donde compró el año pasado el Newcastle United por 300 millones de libras (330 millones de euros), y el golf, con el circuito LIV, que atrajo a algunos de los mejores golfistas del mundo con premios multimillonarios.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, reconoció en una entrevista con el Financial Times que ha mantenido «conversaciones positivas» con PIF para desarrollar infraestructuras, eventos y nuevas tecnologías relacionadas con el tenis. El italiano aseguró que los nuevos inversores deben «respetar la historia del deporte y el producto». «Tienes que preservar algo que es sagrado, las reglas del deporte. Esto no es un videojuego, no es una película», dijo Gaudenzi.

Esta no es la primera aventura del tenis con Arabia Saudí y es posible que las próximas Next Gen Finals, que reúnen a los mejores jugadores sub21 del mundo, se disputen en Yeda después de varios años en Milán. Además, tenistas como Nick Kyrgios rechazaron disputar la Copa Davis para jugar una exhibición en el país saudí por más de un millón de libras. Pero Andy Murray, tres veces ganador de Grand Slam y exnúmero uno del mundo, rechazó la posibilidad de jugar en este país. «No, no jugaré en Arabia Saudí», respondió el británico.

Fuera del tenis

La inversión de PIF en el golf trajo consigo el veto de la PGA a los golfistas que se unieran a este circuito, hasta que hace escasas semanas ambas instituciones llegaron a un acuerdo para fusionar los dos proyectos.

Fuera de la ATP, la WTA ya firmó un acuerdo con el fondo de capital CVC, para la inversión de 150 millones de dólares en el circuito femenino, mientras que la federación internacional de tenis (ITF, por sus siglas en inglés) estuvo cerca de llevarse las Finales de Copa Davis, que se han disputado en Madrid y Málaga, a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, como forma de rentabilizar el proyecto.