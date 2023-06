El torneo benéfico de golf The Battle of Stars, que reúne en el Pula Golf Resort de Son Servera (Mallorca) a celebridades del deporte y la cultura para luchar contra la ELA, ha iniciado este sábado su segunda jornada con la participación de Javier Clemente, Aritz Aduriz, Albert Riera, Mateu Alemany, Uwe Bein y Julio Salinas, entre otros.

Tras la jornada inaugural del sorteo benéfico, que finalizó con clara ventaja del equipo liderado por el cantante David Otero (ex miembro de El Canto del Loco), a lo largo de este domingo se conocerán los resultados de este evento que cuenta con el apoyo del tenista Rafael Nadal, quien no participará a causa de su reciente operación en el psoas izquierdo.

Javier Clemente, otrora seleccionador español de fútbol masculino, ha subrayado la importancia de este torneo y ha analizado la actualidad de la ‘Roja’ con Luis de la Fuente al frente. «Ya le están tirando un poco la caña, a ver si pica. Bueno, es una profesión en la que creo que el índice de peligrosidad ha subido», ha dicho entre bromas.

«Entonces ahora le toca a él, es joven y tiene que apechugar con el juego, tiene que apechugar con los comentarios y él tiene que seguir la línea que siempre ha tenido. Es un chaval serio, un chaval capacitado y con conocimientos. Pero claro, en el fútbol no siempre sale bien. No solo es el conocimiento del entrenador», ha añadido Clemente.

En este sentido, ha disculpado cualquier fallo que haya podido cometer Luis de la Fuente en sus primeros partidos al frente de la ‘Roja’. «Qué más quisiéramos los entrenadores que los jugadores jugaran como nosotros queremos. Pero es que el entrenador contrario también tiene jugadores», ha indicado Clemente al respecto.

Por otra parte, el ex delantero Aritz Aduriz ha manifestado la importancia de seguir invirtiendo en investigar enfermedades como la ELA y ha declarado que el golf es un deporte «donde no se puede prever nada». El también ex futbolista Albert Riera, en su caso, ha adelantado la existencia de alguna oferta en España que está por concretarse tras su primer año como entrenador en Eslovenia.