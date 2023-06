El número uno del ranking ATP ha vivido, durante los seis primeros meses de competición, una alternancia constante que ni mucho menos supone lo habitual en los últimos años. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic han ido intercambiándose en el primer puesto de la clasificación en varias ocasiones, con el tenista serbio como portador del liderato tras conquistar Roland Garros, por primera vez con cierta ventaja sobre un Alcaraz que, sin embargo, tiene una gran oportunidad de asaltar de nuevo el uno esta semana en Queen’s.

Después de la actualización del ranking ATP del lunes 13 de junio, ya con los resultados de Roland Garros 2023 incluidos, Novak Djokovic regresaba al número uno con un total de 7.595 puntos, como resultado del título conquistado en París, donde dejó en semifinales al que era el portador del liderato ATP hasta entonces, un Carlos Alcaraz que ahora aparece con 7.175, una diferencia corta, superior a la vista en anteriores semanas, pero que puede propiciar un nuevo volteo de la clasificación después de una semana de descanso para ambos, en lo que a torneos se refiere.

Djokovic ha optado por no jugar ninguna competición ATP antes de la disputa de Wimbledon, que se celebra del 3 al 16 de julio en Londres, pero Carlos Alcaraz si ha considerado necesitar rodaje y es el principal candidato, como primer cabeza de serie, en el torneo de Queen’s, de categoría ATP 500 y en el que, en caso de conquistar la victoria, sumaría 500 puntos al ranking que le convertirían en el número uno de nuevo antes de una nueva cita de Grand Slam, en este caso Wimbledon.

A Alcaraz no le vale otra cosa que no sea ganar el torneo de Queen’s, sobre una superficie de hierba en la que no cuenta con el bagaje suficiente para considerarse favorito, teniendo en cuenta que los rivales, sobre todo los más potentes, son un escollo más peligroso debido a la rapidez de las pelotas en el césped, sobre todo en primeras rondas. Sin embargo, y aunque el número uno volvería a ponerse en subasta en Wimbledon, Carlitos buscará su primer título sobre hierba, en un escenario clásico entre los torneos como es Queen’s, y de paso volver a saborear las mieles del triunfo en lo que a la clasificación ATP se refiere.

Wimbledon, trampa para el número uno

Después de la participación de Carlos Alcaraz en Queen’s, la lucha por el número uno, sea para el español o si se mantiene el privilegio en la figura de Novak Djokovic, dispondrá de un receso de una semana antes del comienzo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, en el que los tenistas buscan el título más especial de cuantos hay en el calendario, debido a las particulares condiciones del torneo disputado en el All England Club.

Entre las particularidades clásicas tenemos un sistema inédito de cabezas de serie, que no sólo responde a la clasificación ATP –o WTA, en caso de las chicas– y que mete en la ecuación los resultados en otras ediciones de Wimbledon, por lo que Djokovic será el primer cabeza de serie aunque Alcaraz ganara Queen’s 2023.

Además, hay que añadir una novedad clasificatoria para este año, y es que después de que la ATP decidiera no contar los puntos la pasada temporada, debido al veto de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos por el conflicto de Ucrania, en esta temporada no habrá defensa de puntos, si no sólo suma, por lo que el vuelco al ranking puede ser descomunal, dependiendo de lo que suceda en el All England Club.