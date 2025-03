Aquelarre independentista en la Volta a Cataluña: las esteladas tapan la llegada de los ciclistas

La Volta a Cataluña protagonizó una escena dantesca en los prolegómenos del final de la primera etapa de esta edición de 2025. La prueba llegaba en el día de hoy a Sant Feliu de Guíxols (Gerona) y los espectadores decidieron llenar la recta de llegada con banderas independentistas hasta tal punto que llegaban incluso a tapar la visión de las cámaras de televisión en la línea de meta.

El británico Matthew Brennan ganó la primera etapa, pero quedó para la posteridad la imagen del independentismo luciendo músculo con decenas de esteladas en una retransmisión que alcanza muchos rincones del mundo. La Volta a Cataluña está enmarcada en el calendario UCI Pro Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial y donde participan grandes estrellas como Primoz Roglic, Sepp Kuss, Geraint Thomas, Egan Bernal o Mikel Landa.

FInish of today.

It seemed Del Grosso had it, Brennan was not just able to pass him but also to not get ousprinted by Groves.

Just wow.#VoltaCatalunya104 pic.twitter.com/1lR0mefN8v

