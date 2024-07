Andy Murray anuncia su retirada tras los Juegos Olímpicos de París

Andy Murray ha anunciado este martes que se retirará tras los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que este será el «último torneo de tenis» del tenista escocés. Con dos medallas de oro en su palmarés (Londres 2012 y Río 2016), el británico llega a esta cita con 37 años y con el sueño de volver a ganar una medalla olímpica, aunque eso se antoja complicado teniendo en cuenta su estado físico.

Murray, cuya retirada era esperada, no pudo despedirse recientemente de Wimbledon en individuales tras ser operado de un quiste espinal apenas una semana antes de que comenzara el torneo. El tres veces campeón de Grand Slam de 37 años, el único hombre que ha ganado dos medallas de oro olímpicas en tenis individual, dio a conocer su decisión a través de sus redes sociales.

«Llegué a París para mi último torneo de tenis @Olympics. Competir por GB (el equipo del Reino Unido) ha sido, con mucho, las semanas más memorables de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez», escribió.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1

— Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024