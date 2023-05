Amrabat, la opción real para el pivote del Barça

Sofyan Amrabat es en estos momentos el futbolista que mejor encaja en los parámetros que busca el Barcelona para reforzar el centro del campo este próximo verano. Hay muchos interrogantes en el club en estos momentos sobre sus mediocentros, principalmente porque Sergio Busquets todavía no ha discernido qué hacer con su futuro y si seguirá un año más o no, y porque Franck Kessié no ha encajado como se esperaba en los planes de Xavi Hernández y su salida ayudaría en lo económico.

El pivote es una posición que desde hace ya años da dolores de cabeza al Barcelona. Busquets lleva más de una década siendo indiscutible y el físico del español ya condicionada en demasía a su rendimiento. Su continuidad no determina que se efectúe este fichaje, el cuál se está tratando con mucho mimo en los despachos del Camp Nou, ya que será un fichaje que deben rendir de inmediato, uno de esos fichajes de corto, medio y largo plazo.

Pero el problema del Barça está en el dinero. Actualmente el club no puede llevar a cabo operaciones rimbombantes, de pedigrí, como sería el caso de Martín Zubimendi, pivote de la Real Sociedad de tan sólo 24 años que a ojos de los culés encajaría a la perfección en la filosofía del club y el actual ideario de Xavi. Pero los 60 millones de euros que cuesta su cláusula de rescisión y la nula intención de los txuri-urdin de negociar por él lo convierten en prohibitivo.

El Barça, en su trabajo de exploración en busca de otras vías, vuelve a estudiar con atención el caso de Sofyan Amrabat. El marroquí fue uno de los grandes destacados del pasado Mundial de Qatar 2022, de rendimiento sorprendente con Marruecos. Ya en enero, el Barça intentó negociar por él pero la Fiorentina, su club, se cerró en banda y no quiso escuchar ofertas por él. Eso sí, se le prometió a su agente que en verano sí se escucharían propuestas por el medio. Le queda un año de contrato con ellos, hasta 2024.

Amrabat encaja tanto como pivote como mediocentro para Xavi, similar al actual juego que viene desempeñando Kessié. Su físico es privilegiado y técnicamente cumple con los criterios que buscan desde el Barça. Económicamente es la opción más barata de todas las que están encima de la mesa. La Fiore sólo tiene ese último año de contrato para presionar por él, algo que deja a los culés con opciones, principalmente porque el futbolista parece seducido por esta posibilidad.

Rubén Neves, descartado

Otro nombre que ha sonado y mucho es el de Rubén Neves, por el que han llegado a deslizar la posibilidad de trueque con el Wolverhampton incluyendo en la operación a Ansu Fati más 30 kilos. El tema con el portugués está en que, según Mundo Deportivo, a Xavi no le gusta para esa posición y prefiere otro perfil diferente a él, por lo que sus opciones se reducen a cero.