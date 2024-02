Álvaro Morata y Gabriel Paulista se apuntan a Milán

Álvaro Morata y Gabriel Paulista han entrenado con normalidad esta mañana y se apuntan a Milán. A falta de que Simeone facilite la lista oficial de convocados, tanto el delantero como el defensa están listos y van a viajar a Italia para ponerse a disposición del entrenador. De este modo, Azpilicueta y Lemar son las únicas bajas seguras para el choque de ida de los octavos de final de la Champions ante el líder de la Serie A y actual subcampeón de Europa, pero no se descarta que ambos estén disponibles para el partido de vuelta que se disputará en marzo en el Metropolitano. El defensa, de hecho, ha saltado hoy al césped del Cerro del Espino para efectuar ejercicios físicos.

Tanto Morata como Paulista han roto los plazos establecidos para su recuperación y han llegado a tiempo para verse las caras con el Inter, aunque parece difícil que tanto uno como otro vayan a ser titulares. Con Giménez ya a tope las otras dos plazas en el centro de la defensa deberían ser para Witsel y Hermoso, con Reinildo y Paulista como alternativas. Por lo que se refiere a Morata, que sí es titular indiscutible, parece precipitado forzarle, aunque lo cierto es que el internacional español ha completado el entrenamiento sin ningún problema.

La expedición rojiblanca partirá hacia Milán a primera hora de la tarde y quedará hospedada en el Sheraton San Siro, muy cerca de un estadio que no les trae precisamente demasiados buenos recuerdos, tras perder en 2016 la final de la Copa de Europa ante el Real Madrid en los lanzamientos de penaltis. A Griezmann el Giuseppe Meazza le inspira sentimientos contradictorios. Allí falló un penalti en esa final, pero también fue el estadio en el que marcó su primer gol en su segunda etapa como rojiblanco, aunque no fuera ante el Inter, sino ante el Milán.

La de esta mañana ha sido la última sesión preparatoria del Atlético, que ha renunciado a la posibilidad de entrenar en el campo donde mañana se jugará el partido por decisión personal de Simeone, que no quiere ofrecerle al Inter ni la menor pista sobre sus intenciones. El argentino es consciente de que el encuentro puede decidirse por pequeños detalles y no va a dejar nada al azar. El objetivo es salir de San Siro con un resultado que permita agarrarse al Metropolitano para superar la eliminatoria y meter la cabeza en cuartos de final, aunque no será una empresa fácil porque enfrente no sólo está el mejor equipo de Italia en estos momentos, sino una de las escuadras más fiables de Europa, con una media de 0,5 goles encajados en su Campeonato, que domina con mano de hierro sacándole nueve puntos a la Juventus con un partido menos. Sin duda es un reto colosal para el Atlético, pero no sería la primera vez que derrumba murallas similares. Además, los rojiblancos llegan en plena forma tras golear 5-0 a Las Palmas en la última jornada de Liga.