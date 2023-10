Álvaro Martín y María Pérez protagonistas en los Premios María de Villota

Los atletas Álvaro Martín y María Pérez fueron los grandes protagonistas de los X Premios María de Villota celebrados este jueves en la Ciudad de la Raqueta en Madrid. Ambos atletas expresaron su reivindicación tras los cuatro oros conquistados en Budapest y se unen con este galardón a una lista con grandes deportistas de la talla de Rafa Nadal, Alberto Contador o Marc Márquez. También se hicieron entrega de los XII Premios Ciudad de la Raqueta.

Álvaro Martín Uriol y María Pérez García fueron los grandes protagonistas de los X Premios María de Villota. Los dos atletas ganaron cuatro medallas de Oro en los Mundiales de Atletismo celebrados este pasado verano en Budapest en las categorías de 35 y 20 KM marcha. Los dos deportistas han sido galardonados en la categoría Hazaña Deportiva de los Premios María de Villota entregados este jueves.

«Lo más bonito de una hazaña deportiva es compartirlo. Y yo tuve la oportunidad de compartirlo con María. Eso nos demuestra lo bonito de compartir las cosas. Es ver qué nuestros éxitos están un poco silenciados. Pero ha pasado algo extra deportivo que ha sido muy desagradable. Que se vea enturbiado por ese gesto, es feo, pero no nos quejamos. Nos han felicitado mucho», afirmó Álvaro Martín.

Los dos atletas se colocan directamente en un palmarés envidiable de los Premios María de Villota donde figuran nombres de la altura de Rafa Nadal, Marc Márquez, Alberto Contador, Ruth Beitia, Marialen Chorraut, Teresa Perales, Ángel Nieto in Memoriam o la familia Gento, entre otros.

En la categoría de Trayectoria Deportiva, en los X Premios María de Villota, también fue premiado Fernando Romay Pereiro, jugador legendario del Real Madrid y la selección española de Baloncesto, con la que fue internacional en 174 ocasiones. Fue reconocido por una carrera en la que figuran una Plata olímpica, ocho títulos de Liga o dos Copas de Europa como principales activos.

Premios Ciudad de la Raqueta

Durante la misma ceremonia también fueron entregados los XII Premios Ciudad de la Raqueta. En la categoría de Trayectoria Tenis, el galardón se lo llevó la familia Sánchez Vicario con Emilio, Arantxa, Javier y Marisa. Arantxa no pudo evitar soltar alguna lágrima. Emilio fue el encargado de dar el discurso: «Pensaba que ya lo había vivido casi todo. Pero no. Me tiembla la voz. Ha sido muy emocionante esta ovación. La palabra familia tiene una fuerza increíble. Hemos ganado muchos títulos y hemos estado ahí. Una cosa que hemos conseguido es abrir puertas, competir internacionalmente y creérnoslo. Estamos en un país donde hemos avanzado mucho en temas de igualdad. Arantxa ha sido una inspiración».

Pablo Lima fue galardonado con el premio Trayectoria Pádel, la Copa Sevilla se llevó el Premio Evento Deportivo, el Real Club de Cultura de Covadonga se llevó el Premio Institución Deportiva, Iker Aguirre fue galardonado con el Premio Especial Resilencia y Vanguard Stars Properties se llevó el Premio Empresa Deportiva.

Por otro lado, la Fundación Napsis fue galardonado con el Premio Solidaridad, los periodistas Paloma del Río Cabañas e Ignacio Calvo Durán se llevaron el Premio Comunicación Deportivo y el grupo Siempre Así completó la ceremonia con el Premio Especial Ciudad de la Raqueta-María de Villota.