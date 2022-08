Alonso y Hamilton vuelven a ‘chocar’ después de la carrera: «Ya sé lo que piensa de mí»

El GP de Bélgica de Fórmula 1 tuvo su polémica por el incidente entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso en la primera vuelta. El piloto británico cerró al bicampeón español en los primeros metros de la carrera y el español soltó una rajada histórica a través de la radio. Y obviamente el choque siguió a la conclusión ante los medios de comunicación.

Primero fue Lewis Hamilton el que admitió su error y después Fernando Alonso analizó la acción cuando fue cuestionado sobre el lance. «En la vuelta 1 y cerrar la puerta de esa manera… me sorprendió un poco», afirmó el piloto de Alpine sobre la acción.

🗣️ @alo_oficial, sobre su incidente con Hamilton "En la vuelta 1 y cerrar la puerta de esa manera… me sorprendió un poco" #BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/WHT4sDIakk — DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2022

Minutos después, Hamilton habló ante los medios en la zona mixta y dejó claro que no hizo nada a propósito y que no se disculpará con Fernando Alonso. «Sé cómo son las cosas en el calor del momento, pero es mejor que salga a la luz lo que siente hacia mí. No fue aposta, asumo la responsabilidad; es lo que hacen los adultos», afirmó a la vez que también dejó claro que: «No, habría ido hasta que he escuchado lo que ha dicho».

🗣️ @LewisHamilton y su dardo a @alo_oficial "Todo el mundo me ha dicho lo que ha estado diciendo, así que por lo menos ya sé lo que piensa de mí" #BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/T0EyH3pf4j — DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2022

«Todo el mundo me ha dicho lo que ha estado diciendo, así que por lo menos ya sé lo que piensa de mí», finalizó un Hamilton que fue protagonista negativo en un GP de Bélgica que pasará a la historia como la carrera en la que dos de los pilotos más importantes de la historia volvieron a chocar durante la carrera… y después.