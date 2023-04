Almudena Cid confiesa que pensó en quitarse la vida tras su ruptura con Christian Gálvez

Almudena Cid ya ha superado su separación de Christian Gálvez. Ahora tiene una nueva ilusión en lo que se refiere al amor, pues inicia un romance con el ex futbolista Gerardo Berodia. Sin embargo, la ex gimnasta no esconde que lo pasó muy mal tras la ruptura, y habla como nunca antes de lo ocurrido, admitiendo que incluso tuvo pensamientos de quitarse la vida. Un desgarrador testimonio que impacta a todos y que habla de la magnitud de su dolor.

«Era tal el dolor que sentía que, un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo. He estado enormemente triste. Nunca pensé que me iba a encontrar en una situación de tal devastación. Ahora Estoy muy bien. Emocionalmente estable, que ya es mucho decir», dice Almudena Cid en una profunda entrevista para la revista Hola.

«Agradezco no haber sido madre»

La ex gimnasta reconoce que no estaba preparada para la ruptura y el nuevo romance de su ex: «Me siento responsable de no haber visto lo que estaba pasando en mi matrimonio y de no haber sido más inteligente, emocionalmente hablando. El deporte me había hecho madurar de golpe, pero, evidentemente, era una inmadura en lo que respecta a las relaciones personales. Le agradezco a la vida no haber sido madre. Había algo dentro de mí que me decía que no lo fuera y acerté».

También habla sobre su romance Gerardo Berodia, ex futbolista y representante: «Me cuesta mucho decir que ya tengo una relación porque, en estos momentos, lo que estoy haciendo en colocar mi vida. Lo que pido ahora a una pareja es que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión».