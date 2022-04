Este partido en el Ciudad de Valencia está en medio de los dos duelos de Europa League frente al Eintracht Frankfurt, pero Xavi no quiere despistes en su plantilla y confeccionará un once de plenas garantías para tratar de sumar la sexta victoria consecutiva en el campeonato doméstico, donde atraviesa un excepcional momento de forma y no pierde desde hace más de cuatro meses.

En portería es fijo el alemán Marc-André Ter Stegen, mientras que en defensa se cae por lesión Gerard Piqué, lo que abre la puerta a la pareja de centrales formada por Ronald Araujo y Eric García. En la izquierda se mantiene fijo Jordi Alba y en la derecha vuelve Dani Alves, que no está inscrito en la Europa League y será titular ante la baja de Sergiño Dest.

El centro del campo es la única línea en la que Xavi tiene plenamente disponibles a todos sus hombres. El capitán Busquets volverá a llevar la manija asistido en los costado por Pedri y Frenkie de Jong, que fue suplente en Alemania y podría recuperar su lugar en detrimento de Gavi.

En cuanto al tridente ofensivo, sigue sin producirse la esperada reaparición de Ansu Fati y también sigue fuera Memphis Depay. Ousmane Dembélé recuperará su plaza en la derecha en lugar de Adama Traoré, con Ferran Torres por la izquierda y Pierre-Emerick Aubameyang en la posición de ariete.

Alineación del Barcelona ante el Levante

El probable once que dispondrá Xavi en Valencia estará formado por: Ter Stegen; Dani Alves, Araujo, Eric García, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Ferran Torres y Aubameyang.

