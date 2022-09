Alineación del Barcelona ante el Elche: Xavi irá con todo

El Barça juega ante el Elche este sábado 17 de septiembre la jornada 6 de la Liga Santander, la última antes del parón de selecciones de este mes, última pausa antes de que se producirá de cara al Mundial de Qatar 2022. Xavi Hernández irá con todo para quitarse el amargo sabor que le dejó la derrota ante el Bayern de Múnich en Champions League, la primera de la temporada y que aumenta el tamaño de la bestia negra culé. Esta es la posible alineación del Barcelona para este partido.

No arroja dudas la portería pese a la primera derrota del año. Ter Stegen tiene su lugar asegurado bajo palos esta temporada y no hay dudas con que defenderá una vez más el arco. La defensa es otra historia. Bellerín podría salir de titular por segunda jornada consecutiva en Liga aunque todo dependerá de quiénes ocupen la zaga. Koundé tiene un sitio fijo y el otro podría ser Eric García tras no salir de inicio ante el Bayern. Araujo, la otra alternativa. En el lateral izquierdo, pese al buen hacer de Marcos Alonso, podría volver a salir Baldé.

Busquets, Gavi y Pedri es el centro del campo titular, no hay dudas sobre ello, aunque las rotaciones que proclama Xavi y su deseo de tener a todos en la rueda posiblemente dé minutos a Kessié y De Jong, posiblemente junto a Pedri, el indiscutible. El tridente ofensivo sigue teniendo una vez más a Robert Lewandowski como fijo. Ya le dio descanso ante el Cádiz y no parece probable que vuelva a disfrutar de otra pausa el polaco.

Los extremos si aguardan alguna duda más. Tras el once en Alemania quedó claro que Raphinha y Dembélé son preferencias para Xavi en los costados por lo que Ansu Fati y Ferran Torres son alternativas a ellos por el momento. Se va con pies de plomo con el canterano, al que se quiere mimar e ir dándole mayor importancia con el paso de los partidos, de ahí que apunte al once ante el Elche antes del parón. Ferran podría acompañarle aunque sin descartar otra titularidad para Dembélé o Raphinha.