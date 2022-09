Alineación del Barcelona contra el Sevilla en el partido de Liga Santander

El Barcelona visita este sábado a un Sevilla en horas bajas en el Ramón Sánchez Pizjuán. Xavi no podrá contar todavía con el recién llegado Héctor Bellerín, por lo que se espera que no haga muchos cambios en la alineación con respecto al equipo que goleó al Valladolid en la última jornada. Todo apunta a que el técnico podría repetir once.

Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé.

El conjunto azulgrana viene en un gran momento después de golear a Valladolid y Real Sociedad en los últimos dos partidos, mientras que el Sevilla todavía no conoce la victoria en lo que va de temporada. Los hispalenses se la juegan en casa ante el super Barça de Xavi después del batacazo en Almería.

Salvo sorpresa Koundé ocupará el lateral derecho ya que Bellerín acaba de aterrizar y todavía no ha entrenado con el grupo. Así, el ex del Sevilla apunta a titular en su regreso al Sánchez Pizjuán. El francés estará acompañado en el centro de la zaga por Araujo y Eric García con Balde completando la defensa en el lado izquierdo. Estos serán los hombres encargados de frenar a los delanteros sevillistas e impedir que alcancen la portería de Ter Stegen.

En el centro del campo, el trivote que forman Gavi, Busquets y Pedri es inamovible; mientras que en la punta de ataque Xavi apostará por su tridente favorito con Raphinha y Dembélé en los costados y el killer Robert Lewandowski en el frente. El polaco ha caído de pie en este Barcelona y suma cuatro goles en sus tres primeros partidos.

El duelo tendrá un gran protagonismo en los banquillos. Lopetegui necesita puntuar como sea ante el cuadro de Xavi Hernández para no continuar en la cuerda floja, ya que una derrota hundiría aún más al Sevilla y le dejaría muy lejos del objetivo de la Champions tras las primeras cuatro jornadas.