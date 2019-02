Real Madrid y Barcelona se enfrentan este miércoles en el Bernabéu en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este miércoles en el Bernabéu camino de la final de la Copa del Rey que se disputará en el Benito Villamarín de Sevilla. Por ello, Ernesto Valverde alineará a su once de gala al que vuelve Dembélé, que descansó el pasado sábado en Sevilla.

Con respecto al once que venció en el Pizjuán también habrá cambios en defensa, donde regresa Lenglet. Por ello, Nelson Semedo podría ocupar el lateral derecho, Alba, el izquierdo, y la pareja de centrales estaría formada por Piqué y el francés. Ter Stegen, como viene siendo habitual en Copa del Rey tras la lesión de Cillessen, estará en la portería.

También es una incógnita quién acompañara a Rakitic y Busquets en el centro del campo. Tiene muchas papeletas para ser el tercer centrocampista Sergi Roberto. Si este no jugara en el centro, Valverde retrasaría su posición al lateral derecho y saldría del once Semedo. Si el canterano no está en el medio, Vidal sería titular.

Por lo que respecta a la delantera, ésta estará formada por el tridente compuesto por Dembélé, Leo Messi y Luis Suárez. Para uno de los partidos más importantes de la temporada se quedará fuera Coutinho, que fue titular en Sevilla y que no ha dado el nivel cuando ha tenido la oportunidad.