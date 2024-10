Alineación del Barcelona contra el Alavés: Flick deja a un lado las rotaciones

La alineación del Barcelona para medirse al Deportivo Alavés este domingo en la novena jornada de Liga no tendrá sorpresas. Tras la goleada de Osasuna en El Sadar, Flick no quiere jugar más con las rotaciones y las dejará a un lado este fin de semana justo antes de afrontar un nuevo parón internacional. El conjunto azulgrana saldrá en Vitoria con su once de gala.

Szczesny ya comenzó a entrenar con el Barcelona el pasado viernes, pero lo lógico es que todavía no esté preparado para comenzar como titular. Por lo tanto, la alineación del Barcelona comenzará con Iñaki Peña en la portería culé. El portero llega tras dejar la portería a cero en Champions contra el Young Boys y de recibir en Liga ante Osasuna cuatro tantos.

En defensa no hay ninguna duda con la alineación del Barcelona en Vitoria. Hansi Flick deja a un lado las rotaciones y sale con su defensa de confianza en la novena jornada de Liga. Koundé, uno de los intocables del técnico alemán, saldrá como lateral derecho. Balde será el otro lateral. La pareja de centrales estará formada por Íñigo Martínez y Pau Cubarsí.

En el centro del campo, tras cumplir sanción en Champions, estará Eric García en el pivote junto a Marc Casadó, que ha recibido su primera llamada con la selección española sub-21. Por delante de estos dos estará Pedri como enganche en la medular del Barcelona en Vitoria. También está como opción De Jong, ya recuperado. Pero parece complicado que el holandés disfrute de su primera titularidad tan pronto.

Y en la delantera de la alineación del Barcelona para medirse al Deportivo Alavés tampoco hay dudas. Hansi Flick apostará por su tridente de lujo en Vitoria. En un costado estará Raphinha, que esta temporada está rindiendo a un nivel superlativo hasta el momento. En la otra banda estará Lamine Yamal tras ser nombrado el mejor jugador de la Liga en septiembre. Y en la punta de ataque estará el pichichi de la Liga Robert Lewandowski, otro de los intocables del técnico alemán.

Por lo tanto, Flick deja a un lado las rotaciones para buscar la victoria en Vitoria contra el Alavés. Al entrenador alemán no le salieron nada bien tantos cambios el fin de semana pasado contra Osasuna y esta vez no arriesgará. El cuadro culé quiere marcharse líder al parón de selecciones, y para eso necesita ganar para no depender de lo que pueda hacer el Real Madrid antes.