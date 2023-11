Alexia Putellas recupera su trono con España

La selección se dio un homenaje dorado en Zúrich, donde conmemoró el éxito del fútbol femenino español en el Balón de Oro con una goleada por 1-7 ante Suiza en la Liga de las Naciones. El triunfo de España estuvo marcado por Alexia Putellas. Fue la gran ausente en la gala celebrada en París, después de estar la pasada campaña fuera por lesión, pero con la selección volvió a mostrar su mejor versión, siendo la líder y haciendo un doblete que sirve para acercar a las de Montse Tomé a los Juegos Olímpicos.

La futbolista del Barcelona marcó dos goles que sirvieron para encarrilar y sentenciar el encuentro ante las helvéticas, con el que el equipo nacional dejó su pase a la final four de la competición –donde se repartirán dos billetes para las olimpiadas–a tan solo dos puntos. Empatando ante Italia y Suecia el próximo mes servirá, así como una victoria ante cualquiera de las dos.

Alexia sacó su mejor versión en Zúrich, donde se anticipó a la defensa suiza para rematar al primer palo un balón puesto por Salma y transformando un penalti cometido sobre su compañera. No se quedó ahí. Más allá de dar un recital sobre el césped, también asistió a Athenea en el quinto gol de la selección, con un centro preciso ante el que la madridista sólo tuvo que poner la cabeza.

A esta actuación sobresaliente de la que fuera doble ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022, se suma la vista ante Suecia, en el partido con el que España abrió la Liga de las Naciones, en pleno terremoto con la Federación, y en el que se impusieron por 2-3. Además, durante este arranque de la temporada está mostrando un rendimiento cada vez mayor, que nada tiene que ver con el que se vio en el Mundial durante los meses de julio y agosto.

La propia Alexia reconoció al término del partido que midió a España ante Suiza que cada vez queda menos para poder mostrar su mejor versión. «Salgo de una lesión muy larga, esto no es rendir como esperaba, pero me estoy dando ese tiempo», reconoció la capitana de la selección. También reveló cuándo estará en disposición de estar al nivel visto antes de romperse el ligamento cruzado: «El cirujano ya me dijo que sería un año y medio y en diciembre hará un año y medio».

Alexia vuelve a brillar con España

Alexia Putellas fue elegida como la mejor jugadora del mundo en las dos últimas temporadas. Ahora, la ha sucedido en el trono su también compañera Aitana Bonmatí, nombrada mejor jugadora de la Champions, del Mundial y de la UEFA durante la pasada temporada y que se ha llevado sin oposición el Balón de Oro. Pero la futbolista del Barça quiere competir por recuperar su corona el próximo año, en el que se prevé que pueda dar el nivel visto en el pasado.

La ambición de la jugadora de cara a lo que viene quedó clara tras el encuentro ante Suiza, cuando señaló que su deseo y el del equipo es «estar en París». España puede conseguir por primera vez en su historia estar presente en fútbol femenino en unos Juegos Olímpicos y lo estarán si consiguen ser una de las dos finalistas de la Liga de las Naciones. Por el momento, el pleno de cuatro victorias deja más cerca el objetivo de pelear por una medalla el próximo verano en París.