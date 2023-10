Alexia Putellas: «Queremos seguir haciendo historia y estar en París»

Alexia Putellas vuelve a sonreír con España tras anotar un doblete contra Suiza en la goleada de la selección (1-7), que sumado al empate entre Suecia e Italia deja a las de Montse Tomé muy cerca de conseguir el objetivo de estar en los Juegos. La capitana se mostró muy contenta con la victoria y dejó claro que quieren «seguir haciendo historia» y disputar por primera vez unos Juegos Olímpicos.

«Contenta por la victoria, por acercarnos al objetivo que es estar en los Juegos Olímpicos de París. Queremos seguir haciendo historia y estar en los Juegos», comenzó diciendo Alexia Putellas. El objetivo está más cerca tras el empate entre Suecia e Italia. Una victoria de España en la próxima jornada contra el conjunto italiano dejaría sentenciado el pase a la fase final de la Liga de las Naciones.

«Siempre tácticamente y técnicamente se puede mejorar. Podemos seguir mejorando individualmente y colectivamente», añadió la futbolista del Barcelona que dijo encontrarse mejor después de salir de una lesión de larga duración.

«Estoy bien, tranquila, trabajando, disfrutando del proceso e intentando dar lo mejor de mí y haciendo disfrutar a los fans. Salgo de una lesión muy larga, esto no es rendir como esperaba, pero me estoy dando ese tiempo. El cirujano ya me dijo que sería un año y medio y en diciembre hará un año y medio». Sobre el Balón de Oro de Aitana Bonmatí, Alexia Putellas afirmó: «Sí, estoy muy contenta. Es un orgullo todo lo que está pasando y que se quede el Balón de Oro en casa».

Athenea también sueña con los Juegos

Athenea del Castillo, autora de dos goles contra Suiza, se mostró muy feliz por su doblete y por el triunfo conseguido que les acerca todavía más al objetivo de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. «Al final he podido ayudar al equipo que era lo que quería, aportar y sumar. He podido marcar estos dos goles y ya pensando en lo siguiente que es conseguir el objetivo de los Juegos Olímpicos. El equipo ha rendido a las mil maravillas y hemos conseguido la victoria», comenzó diciendo la delantera del Real Madrid y la selección española

Respecto al empate entre Suecia e Italia, Athenea del Castillo ha reconocido que no tenía conocimiento del resultado final entre sus dos rivales del grupo, aunque aseguró que ellas están centradas en conseguir el objetivo de estar en París 2024. Además, la atacante aprovechó para lanzar un mensaje a la afición para que acudan al estadio.

«No lo sabía, sabía que al descanso iban perdiendo porque se lo he escuchado al doctor de refilón. Pero nosotras estamos pensando en los partidos en casa. Aprovecho para pedir a la gente que venga a vernos que es muy importante para nosotras sentir ese apoyo en casa, certificar el pase a las semifinales de la Liga de las Naciones y conseguir el objetivo de los Juegos Olímpicos», comentó.

Respecto a la gala del Balón de Oro, Athenea comentó: «Estuve super pendiente porque por suerte se ha quedado el trofeo en casa. Felicitar a Aitana, ha hecho un grandísimo año y se lo merecía. Muy contento por los premios de Vinicius y Bellingham y las nominaciones de Olga Carmona, Linda Caicedo y Hayley Raso. Para nosotras es un plus de motivación más. Es un privilegio compartir vestuario con ellas tanto en la selección como en el club».

En última instancia desveló lo que le dijo Montse Tomé antes de saltar al terreno de juego en la segunda mitad: «Que haga lo que se hacer, que de amplitud por fuera, sacar centros. He podido aportar al equipo desde otro rol diferente. Todas estamos para aportar nuestro granito de arena».